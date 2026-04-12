¿Kiara Montes a Universitario? Revelan el futuro de la figura de Regatas Lima: "Terminaba su..."

Ya estamos próximos a vivir el final de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 y ya empiezan a circular rumores sobre posibles fichajes. Uno de ellos es el de Kiara Montes, figura y capitana de Regatas Lima, de quien se dice que podría dejar el cuadro chorrillano y podría convertirse el nueva estrella de Universitario de Deportes.

¿Kiara Montes dejará Regatas Lima por Universitario?

Tras haber culminado en el quinto lugar de la Liga Peruana de Vóley, el cuadro chorrillano empezó a confeccionar en lo que será su próxima temporada. En ese sentido, renovaron al entrenador Horacio Bastit y se aseguraron de tener a tres jugadoras claves para el otro campeonato. ¿También Kiara Montes?

En su reciente programa de YouTube 'De Una’, la periodista Daniella Fernández aseguró que si bien ‘Kia’ culminaba contrato con Regatas Lima, continuará siendo celeste pese a que existen rumores de que se iba a Universitario: “Kiara (Montes), que terminaba su contrato esta temporada con Regatas Lima, seguirá en el equipo chorrillano. Ella misma lo mencionó en su última entrevista”.

En cuanto a las otras dos figuras, la periodista informó que Camila Monge será sometida a una intervención quirúrgica y que continuará en Regatas: “Les acabo de contar lo de Camila Monge, quien tendrá que ser operada por la lesión en el dedo que arrastra desde hace bastante tiempo a lo largo de la temporada. Camila Monge se queda en Regatas Lima”.

Finalmente, la tercera es Katy Ryan, la opuesta estadounidense, quien también será regatina: “Se incorporó con el campeonato en marcha y mostró un buen rendimiento, aunque no realizó la pretemporada con el plantel. El Sudamericano le resultó favorable y Regatas apuesta por ella para la siguiente campaña”.