Entradas Alianza Lima vs San Martín por final de la Liga Peruana de Vóley: precios y cuánto cuesta

Todo va quedando listo para la primera final entre Alianza Lima vs San Martín por la Liga Peruana de Vóley. Ambos equipos cuentan con su fiel hinchada, por lo que ya agendan en sus calendarios la fecha para acercarse al Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Bajo esa premisa, el certamen local anunció el precio de entradas para el gusto de los aficionados.

Entradas Alianza Lima vs San Martín por final Liga Peruana de Vóley vía Joinnus

Estos son los precios de entradas para la final de la Liga Peruana de Vóley entre Alianza Lima vs San Martín en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador:

Norte: 30 soles

Sur: 30 soles

Oriente: 40 soles

Occidente: 50 soles

General: 20 soles

Cabe resaltar que la venta de entradas iniciará a partir del próximo 16 de abril en la plataforma de Joinnus. Desde el mediodía, los fieles hinchas podrán adquirir un boleto para estar en Villa El Salvador y disfrutar de los primeros sets de esta gran final de la Liga Peruana de Vóley que protagonizarán Alianza Lima vs San Martín.

"Atentos al dato. Las entradas para las series finales IDA: Géminis vs Universitario (sábado 18 a las 7 pm) y Alianza Lima vs USMP (domingo 19 a las 5 pm) salen a la venta el próximo JUEVES 16 a las 12 m (mediodía) en la plataforma de Joinnus.", informó la cuenta oficial de la Liga Peruana de Vóley.

Entradas Alianza Lima vs San Martín por final de la Liga Peruana de Vóley.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs San Martín por la final de la Liga Peruana de Vóley?

La primera final entre Alianza Lima vs San Martín se jugará el próximo domingo 19 de abril en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Ambos elencos batallaron en las llaves de semifinales para llegar a estas instancias, por lo que promete ser un duelo de candela.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs San Martín?

Este gran final de ida entre Alianza Lima vs San Martín por la Liga Peruana de Vóley inicia a partir de las 17.00 horas locales (22.00 horas GMT).