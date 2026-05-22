PÉSIMA NOTICIA, inmigrantes indocumentados: ICE busca ELEVAR hasta 18.000 dólares las MULTAS contra extranjeros con órdenes de deportación

El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, ha presentado una nueva propuesta que impacta directamente a los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos con órdenes de deportación. La medida, impulsada por el Immigration and Customs Enforcement (ICE), plantea incrementar de forma significativa las multas económicas para quienes no cumplieron con una orden de expulsión y posteriormente son detenidos por las autoridades, en un contexto de endurecimiento de la política migratoria.

La medida busca fomentar la autodeportación de inmigrantes indocumentados.

ICE busca elevar hasta 18.000 dólares multas contra inmigrantes con órdenes de deportación

De acuerdo con la propuesta del Department of Homeland Security, el monto de la sanción pasaría de 5.130 a 18.000 dólares para los inmigrantes que recibieron una orden de deportación en ausencia, no abandonaron el país y luego fueron arrestados por el Immigration and Customs Enforcement. El objetivo de este incremento es cubrir parcialmente los costos asociados a la detención y expulsión de inmigrantes en Estados Unidos, además de reforzar las políticas de cumplimiento migratorio. La iniciativa también se enmarca en las estrategias de la administración Trump para incentivar la llamada "autodeportación" de inmigrantes indocumentados.

Según el propio documento citado por EFE Noticias: "El cobro busca reembolsar parcialmente los costos de detener y expulsar a inmigrantes que tienen en su contra este tipo de deportaciones".

Multas migratorias en Estados Unidos: DHS justifica aumento de sanciones del ICE

El Department of Homeland Security explicó que las multas actuales resultan insuficientes para cubrir el gasto real del proceso migratorio. "Se requiere considerar los costos más amplios de identificar, detener, procesar y expulsar a dicho extranjero", señala la propuesta citada por EFE Noticias.

Además, el organismo detalló que en 2025 el Immigration and Customs Enforcement's (ICE) comenzó cobrando cerca de 5.000 dólares, cifra que luego se ajustó por inflación a 5.130 dólares. Sin embargo, tras una revisión interna, las autoridades concluyeron que ese monto no refleja el costo total de las operaciones, incluidos personal, transporte, capacitación y logística.

La propuesta del Gobierno de Estados Unidos se mantiene en periodo de consulta pública hasta el 22 de junio, mientras crece el debate sobre el impacto de estas medidas en los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos y el futuro de las políticas de deportación.