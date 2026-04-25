Tras quedar en el tercer puesto: ¿Universitario jugará el Sudamericano de Clubes de Vóley 2027?

Luis Blancas
¿Universitario de Deportes jugará el Sudamericano de Clubes de Vóley 2027?
Universitario de Deportes se quedó con el tercer puesto de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 al vencer 2 partidos a 0 a Géminis tras ganar su último encuentro por 3-0 desde el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Por ello, conoce aquí si la escuadra crema clasificó al Sudamericano de Clubes de Vóley 2027.

Universitario se quedó con el tercer puesto de la Liga Peruana de Vóley por primera vez en su historia.

Universitario no logró clasificar al Sudamericano de Clubes de Vóley 2027 tras obtener el tercer lugar en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

La razón es que los dos lugares asignados a Perú para el Sudamericano 2027 fueron otorgados a los equipos que llegaron a la final de la Liga Peruana de Vóley, específicamente Alianza Lima y el Club Universidad San Martín.

Universitario de Deportes quedó en el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley y ganó la medalla de bronce

Como resultado, ocupar la tercera posición permitió a Universitario concluir el campeonato en el podio con la medalla de bronce, aunque sin obtener un premio internacional.

Universitario se impuso 3-0 a Géminis en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, asegurando así el tercer lugar en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Este logro marca la primera vez en que las ‘Pumas’ alcanzan el podio en el campeonato nacional.

