Tras quedar en el tercer puesto: ¿Universitario jugará el Sudamericano de Clubes de Vóley 2027?
Conoce si Universitario clasificó al Sudamericano de Clubes de Vóley 2027 tras quedar en el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/26.
Universitario de Deportes se quedó con el tercer puesto de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 al vencer 2 partidos a 0 a Géminis tras ganar su último encuentro por 3-0 desde el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Por ello, conoce aquí si la escuadra crema clasificó al Sudamericano de Clubes de Vóley 2027.
¿Universitario de Deportes jugará el Sudamericano de Clubes de Vóley 2027?
Universitario no logró clasificar al Sudamericano de Clubes de Vóley 2027 tras obtener el tercer lugar en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.
La razón es que los dos lugares asignados a Perú para el Sudamericano 2027 fueron otorgados a los equipos que llegaron a la final de la Liga Peruana de Vóley, específicamente Alianza Lima y el Club Universidad San Martín.
Universitario de Deportes quedó en el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley y ganó la medalla de bronce
Como resultado, ocupar la tercera posición permitió a Universitario concluir el campeonato en el podio con la medalla de bronce, aunque sin obtener un premio internacional.
Universitario ganó a Géminis y ganó el tercer puesto de la Liga Peruana de Vóley
Universitario se impuso 3-0 a Géminis en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, asegurando así el tercer lugar en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Este logro marca la primera vez en que las ‘Pumas’ alcanzan el podio en el campeonato nacional.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90