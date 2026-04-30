Delantero procedente de Japón debutará en la Liga 1 2026: "De no mediar inconvenientes..."

El Torneo Apertura está a pocas fechasde llegar a su final y por ello todos los clubes del fútbol peruano están buscando acabar de la mejor manera. En ese sentido, un histórico acaba de confirmar que este fin de semana hará debutar a un delantero procedente de Japón, con el objetivo de que sea su goleador tanto en el campeonato nacional como internacional.

De acuerdo con información brindada por el periodista Gustavo Adrianzén Romo, todo parece indicar que este fin de semana Didier La Torre hará su estreno en la Liga 1 2026 con la camiseta de un conocido elenco del Perú, como lo es Cienciano, el único campeón continental que tiene nuestro país.

"De no mediar inconvenientes, Didier La Torre jugará sus primeros minutos por Cienciano este sábado vs Comerciantes Unidos por la Liga 1. Recordar que el atacante llegó libre del Fujieda de Japón y no podrá disputar la Fase de Grupos de Copa Sudamericana 2026", reveló el mencionado comunicador en sus redes sociales.

Didier La Torre jugará en Cienciano.

De esta forma, el delantero nacional, con paso por Alianza Lima, buscará debutar con gol en la Liga 1 2026 y darle los tres puntos a Cienciano, que todavía no se rinde en el Torneo Apertura. En el ámbito continental únicamente podrá jugar si el 'Papá' avanza a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana, ya que no fue inscrito para la Fase de Grupos.

Trayectoria de Didier La Torre