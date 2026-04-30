Revelan el cambio que tendrá la Liga: "5 jugadores Sub-20 en campo y máximo 2 extranjeros"
La FPF anunció un cambio de último minuto en el reglamento de la Liga, afectando a Alianza Lima, Universitario, y Sporting Cristal.
Con el año casi a la mitad, la FPF sorprendió a los hinchas al cambiar el reglamento que ya había establecido durante febrero. Por ello, ahora la Liga sufrió una enorme modificación que afectará directamente a clubes como Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sporting Cristal, entre otros. Te contamos todos los detalles.
El periodista Gerson Cuba indicó en el programa 'Código Blanquiazul' que se confirmaron ciertas modificaciones previas al arranque de la Liga 3 2026, que es la tercera división del fútbol peruano. En este certamen participan varias reservas de algunos elencos de la Liga 1.
De acuerdo con la información del comunicador, ahora cada plantel deberá alinear obligatoriamente a futbolistas jóvenes y la cantidad de cupos para jugadores extranjeros se ha reducido. Esto con la finalidad de dar mayor oportunidad a las futuras promesas de la selección peruana.
"Habían salido las bases en febrero, pero han vuelto a cambiar. Obligatorio alinear hasta 5 jugadores nacionales Sub-20, desde la categoría 2006 hasta la 2009. Ahora, en campo hasta cuatro jugadores mayores, y máximo 2 extranjeros Sub-23 inscritos y solo uno en campo", indicó Gerson Cuba.
¿Cuándo empieza la Liga 3 2026?
La Liga 3 2026 iniciará el 15 de mayo y aún no tiene fecha confirmada para su final. En este campeonato participarán algunos equipos B, como Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal, Sport Boys, ADT, Cienciano, Melgar y César Vallejo.
