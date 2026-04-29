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Figura de Cristal puede ser la sorpresa en convocatoria de la selección peruana: "Infravalorado"

¡Atención! Tras el triunfo frente a Junior en la Libertadores, se conoció que un jugador de Sporting Cristal tiene amplias posibilidades de ser llamado a la selección peruana.

Angel Curo
Figura de Cristal puede ser la sorpresa en convocatoria de la selección peruana
Figura de Cristal puede ser la sorpresa en convocatoria de la selección peruana | Composición: Líbero
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Sporting Cristal logró vencer a Junior por un marcador de 2-0 y encaminó su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. En ese partido, uno de los jugadores de los rimenses mostró un nivel superlativo y se reveló que se perfila como una de las grandes sorpresas en la siguiente lista de convocados de la selección peruana.

Arquero de Junior no calló ante la derrota frente a Sporting Cristal en Matute.

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Figura de Sporting Cristal se perfila como la sorpresa en convocatoria de la selección peruana

Uno de los futbolistas que integran el plantel de Sporting Cristal y que mejor rendimiento viene mostrando en la temporada es Rafael Lutiger. El defensa se ha consolidado como titular indiscutible en la zaga defensiva y tuvo una destacada actuación en la victoria ante Junior.

Tras el partido, en el programa ‘L1 Radio’, Gustavo Peralta elogió el buen rendimiento del zaguero e indicó que tiene grandes méritos para ser convocado con la ‘Bicolor’ y ponerse bajo el mando de Mano Menezes. Asimismo, recalcó que es un jugador muy infravalorado.

Rafael Lutiger, Sporting Cristal

Rafael Lutiger se perfila a ser una de la revelaciones en la lista de convocados de Perú.

Fue un gran partido de Lutiger. Tiene que estar convocado, no es un momento de 2-3 partidos, es un gran año. Está jugando muy bien, es infravalorado por muchos, porque a veces no se le tomaba en cuenta. Ha alcanzado un nivel de madurez muy interesante que lo pondera a ser uno de los mejores defensas del fútbol peruano”, indicó el mencionado comunicador.

Ante ello, la periodista deportiva Talía Azcárate sorprendió a los hinchas al asegurar que el defensa "va a estar convocado” con la selección peruana para los siguientes amistosos de junio.

Números de Rafael Lutiger en Sporting Cristal

Rafael Lutiger se ha ganado a pulso el puesto de indiscutible en Sporting Cristal. De hecho, es uno de los jugadores que más partidos ha disputado en la temporada, con 17, y suma más de 1.400 minutos en el campo.

De acuerdo con la data de Sofascore, cuando el central ha estado en el campo, los rimenses lograron dejar su valla invicta en cinco oportunidades. Por todo ello, tiene una valoración de 6.98 en su rendimiento.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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