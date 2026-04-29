Santiago González fue sorprendido tras victoria de Sporting Cristal a Junior por Copa Libertadores

El Estadio Alejandro Villanueva dejó de ser blanquiazul para convertirse en celeste tras la gran victoria de Sporting Cristal ante Junior de Barranquilla, por la fecha 3 de la Copa Libertadores. El encuentro terminó 2-0, donde una de las figuras fue Santiago González.

Santiago González fue sorprendido tras victoria de Sporting Cristal ante Junior por Copa Libertadores

El extremo argentino fue uno de los destacados del partido e incluso puso su nombre en el marcador tras una gran jugada colectiva, en la que Luis Iberico le dejó el balón para que González anotara el 1-0. Debido a este rendimiento, el portal Sofascore lo colocó como el mejor jugador del partido con una sorprendente calificación.

Gonzáles obtuvo 8.2 de calificación

Para Sofascore, el argentino fue lo más destacado del partido, por lo que no dudó en colocarle un sólido 8,2 de calificación, con lo que fue el jugador mejor valorado del compromiso.

Gonzáles fue escogido el mejor jugador del partido

¿Cuántos goles ha realizado Santiago González con Sporting Cristal?

En lo que va de la temporada, Santiago González ha disputado en la Liga 1 Torneo Apertura ocho partidos, en los que ha marcado un gol y ha dado dos asistencias.

Mientras que en la Copa Libertadores, ha jugado seis partidos, en los que ha marcado un solo gol.