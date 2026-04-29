Zé Ricardo y sus firmes palabras ante la victoria de Cristal a Junior: "Para nosotros era…"

Sporting Cristal consiguió una importante victoria ante Junior por la Copa Libertadores. Dicho encuentro, realizado en Matute, tuvo un resultado de 2-0 que coloca a los celestes como primeros del Grupo F. En ese sentido, tras el partido, Zé Ricardo, entrenador rimense, habló del gran triunfo de su equipo, dejando tajantes palabras sobre el equipo colombiano.

En su análisis, el DT brasileño evaluó el rendimiento de su equipo tras un exigente encuentro y destacó la dificultad del rival colombiano, al que vencieron por 2-0 en Matute.

Zé Ricardo sobre la victoria ante Junior

En su análisis, el técnico resaltó la calidad del elenco colombiano, pues subrayó que tuvo velocidad y potencia, pese a quedarse con un hombre menos.

“Fue un partido difícil. Todos los equipos colombianos tienen velocidad y potencia. Junior, incluso con un jugador menos, nos generó mucho peligro. Es un rival que tiene un empate contra Palmeiras e intentó ganarnos”, empezó diciendo.

Además, consideró que el compromiso lo tomaron como una final, debido a que se trata de la Libertadores. “Para nosotros era una final; por lo que intentamos jugar en la Copa Libertadores, este partido era muy importante”.

Zé Ricardo pidió más apoyo por parte de la FPF

En otro momento de la conferencia de prensa, Zé Ricardo pidió a la FPF más apoyo para los equipos peruanos que juegan tanto la Libertadores como la Sudamericana y manifestó que muchas veces se deberían reprogramar los partidos.

"Pienso que la FPF debería apoyar un poco más a los equipos peruanos que disputan la Copa Libertadores y la Sudamericana. Me parece muy importante que los clubes puedan representar bien al Perú, pero si no tenemos la posibilidad de reprogramar los partidos, no debería ser así. No se trata solo de ayudar a Cristal, sino a todos los equipos que participan en torneos internacionales. De cara a las próximas temporadas, se debe trabajar en conjunto para ayudar a mejorar el fútbol peruano”, finalizó.