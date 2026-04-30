- Hoy:
- Partidos de hoy
- DIM vs Cusco
- Alianza Atlético vs Macará
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima vs San Martín
- Fichajes vóley
¿Cambio de DT? Sporting Cristal tomó radical decisión: "Nos sentaremos con Zé Ricardo..."
Sporting Cristal es líder de su grupo en la Copa Libertadores, pero aún así tomó una radical decisión e involucra directamente a Zé Ricardo.
Sporting Cristal derrotó 2-0 a Junior en el Estadio Alejandro Villanueva y es líder absoluto del Grupo F de la Copa Libertadores 2026, para sorpresa de muchos hinchas. Al margen de ello, Gustavo Zevallos sorprendió al revelar que pronto se reunirán con Zé Ricardo para definir el futuro de la institución deportiva.
PUEDES VER: César Cueto le regaló la camiseta de Alianza Lima al Papa León XIV y asegura que es "blanquiazul"
El director deportivo del cuadro celeste brindó una breve entrevista para RPP luego de la victoria sobre la escuadra colombiana, en donde conversó sobre la situación actual del club y también acerca de los refuerzos que planean hacer de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 y en caso sigan avanzando a nivel Conmebol.
"Si a mitad de año existe la posibilidad de traer refuerzos o hacer cambios, nos sentaremos con Zé Ricardo y lo evaluaremos. Tenemos que velar por lo mejor para el equipo", indicó Gustavo Zevallos para el mencionado medio de comunicación, dejando claro que buscarán mejorar su plantel para la segunda parte de la temporada.
Recordemos que la hinchada de Sporting Cristal quería un séptimo fichaje foráneo para la Liga 1, pero Paulo Autuori siempre se opuso. No obstante, con su partida ahora las cosas han cambiado y pronto veremos nuevos rostros en La Florida con el objetivo de seguir luchando en ambos frentes.
Gustavo Zevallos habló sobre Felipe Vizeu
"Yo sí les renovaría a Felipe Vizeu y Juan Cruz González. Tengo las mejores referencias de ambos y estaría encantado de que se queden", agregó Gustavo Zevallos, asegurando que él sí quiere la continuidad del delantero brasileño en tienda celeste, sobre todo ahora que ha comenzado a anotar.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90