¿Cambio de DT? Sporting Cristal tomó radical decisión: "Nos sentaremos con Zé Ricardo..."

Sporting Cristal derrotó 2-0 a Junior en el Estadio Alejandro Villanueva y es líder absoluto del Grupo F de la Copa Libertadores 2026, para sorpresa de muchos hinchas. Al margen de ello, Gustavo Zevallos sorprendió al revelar que pronto se reunirán con Zé Ricardo para definir el futuro de la institución deportiva.

El director deportivo del cuadro celeste brindó una breve entrevista para RPP luego de la victoria sobre la escuadra colombiana, en donde conversó sobre la situación actual del club y también acerca de los refuerzos que planean hacer de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 y en caso sigan avanzando a nivel Conmebol.

"Si a mitad de año existe la posibilidad de traer refuerzos o hacer cambios, nos sentaremos con Zé Ricardo y lo evaluaremos. Tenemos que velar por lo mejor para el equipo", indicó Gustavo Zevallos para el mencionado medio de comunicación, dejando claro que buscarán mejorar su plantel para la segunda parte de la temporada.

Recordemos que la hinchada de Sporting Cristal quería un séptimo fichaje foráneo para la Liga 1, pero Paulo Autuori siempre se opuso. No obstante, con su partida ahora las cosas han cambiado y pronto veremos nuevos rostros en La Florida con el objetivo de seguir luchando en ambos frentes.

Gustavo Zevallos habló sobre Felipe Vizeu

"Yo sí les renovaría a Felipe Vizeu y Juan Cruz González. Tengo las mejores referencias de ambos y estaría encantado de que se queden", agregó Gustavo Zevallos, asegurando que él sí quiere la continuidad del delantero brasileño en tienda celeste, sobre todo ahora que ha comenzado a anotar.