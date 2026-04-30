César Cueto le regaló la camiseta de Alianza Lima al Papa León XIV y asegura que es "blanquiazul"

Alianza Lima quiere salir campeón de la Liga 1 2026 y, de momento, va bien encaminado en el Torneo Apertura. En ese sentido, desde Italia apareció un tremendo personaje de talla mundial haciéndole un 'guiño' al cuadro blanquiazul. Te contamos todos los detalles al respecto.

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Resulta que recientemente César Cueto, embajador del cuadro de La Victoria, estuvo en Europa para reunirse con una persona bastante querida alrededor del mundo. Nos referimos al Papa León XIV, estadounidense con nacionalidad peruana y cuyo nombre real es Robert Prevost. Recordemos que en su momento se filtró que el hombre en cuestión es hincha íntimo.

Por ello, desde El Vaticano, país más pequeño del mundo cuya sede está dentro de Roma, Italia, el sumo pontífice se reunió con el 'Poeta de la Zurda' y posó con la camiseta de Alianza Lima. Por ello, muchos lo consideran una bendición para que pueda obtener el título del Torneo Apertura y posteriormente la Liga 1 2026.

"Como es de conocimiento y tras su designación, el Papa León XIV tiene nacionalidad peruana desde el 2015, cuando era obispo en su querida ciudad de Chiclayo. Además, trascendió que, como la mayoría del Perú, Prevost es hincha de Alianza Lima, el equipo más grande y popular del país. En ese sentido, uno de nuestros ídolos a nivel histórico le hizo llegar nuestra camiseta, con la intención no solo de lograr bendecirla, sino también de brindarle un detalle por parte de la institución", indicó el club mediante un comunicado.

Papa León XIV con la camiseta de Alianza Lima.

César Cueto habló sobre el Papa León XIV

"Es un orgullo que el Papa sea no solo peruano, sino también blanquiazul. Es un honor también para mí estar en El Vaticano, haciéndole entrega de este gran detalle por parte de la institución, el equipo más grande del Perú: Alianza Lima”, indicó César Cueto tras visitar a Robert Prevost.