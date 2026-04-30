Entradas de Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores en Matute: precios y dónde comprar

Sporting Cristal anunció el precio de las entradas para su partido ante Palmeiras por la cuarta jornada del grupo F de la Copa Libertadores 2026. Los celestes tienen la posibilidad de dar un paso y medio hacia los octavos de final, por lo que esperan el apoyo de su afición en el estadio Alejandro Villanueva, Matute.

Como se sabe, la institución bajopontina definió a Matute como su recinto deportivo para disputar como local sus dos partidos restantes de la Copa Libertadores 2026. Ya ganó en el Miguel Grau y en La Victoria, por lo que espera conseguir el pleno de triunfos en todos los cotejos que se jueguen en Lima.

Entradas Sporting Cristal vs Palmeiras: precios

Palco Rojo: 199.90 soles

Occidente Central: 169.90 soles

Occidente Lateral Norte: 109.90 soles

Occidente Lateral Sur: 119.90 soles

Oriente: 89.90 soles

Oriente Visita: 129.90 soles

Popular Norte: 44.90 soles

Precio de entradas para el Sporting Cristal vs Palmeiras.

Los precios no varían en comparación con los compromisos anteriores, pues hubo un descuento para quienes adquirieron el dúo que incluía los partidos ante Junior de Barranquilla y Palmeiras. Estos montos corresponden únicamente al choque ante los brasileños, por lo que se espera que se agoten con el paso de los días.

¿Dónde comprar las entradas para ver Sporting Cristal vs Palmeiras?

Las entradas las puedes adquirir a través del portal Joinnus y elegir la tribuna de tu preferencia. Luego defines la cantidad de boletos que comprarás y procedes con el pago mediante las diversas modalidades que ofrece la web. Posteriormente, te enviarán la entrada y el código QR a tu correo personal, el cual debes llevar impreso a las puertas de Matute.

Sporting Cristal vs Palmeiras: fecha, día, hora y canal de transmisión

El partido entre Sporting Cristal vs Palmeiras por la cuarta fecha de la Copa Libertadores 2026 se juega el próximo martes 5 de mayo a partir de las 17.00 horas locales (19.00 horas de Brasil) con la transmisión de ESPN y Disney Plus.