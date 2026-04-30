Germán Leguía reveló el nombre del DT que desea para Universitario: "Manejar un camarín"

Universitario de Deportes se quedó sin técnico luego de que la directiva liderada por Franco Velazco decidiera no continuar con el vínculo contractual de Javier Rabanal. Tras ello, Germán Leguía, figura histórica del club crema, reveló el nombre del técnico ideal para el conjunto merengue de cara a la temporada 2026: Estamos hablando de Ricardo Gareca.

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Germán Leguía reveló el nombre del técnico ideal para Universitario

En diálogo con Radio Ovación, Leguía fue interrogado acerca del presente de Universitario después del triunfo frente a Nacional por la Libertadores y sobre la ausencia de un entrenador que reemplace a Rabanal.

El exfutbolista, de 72 años, señaló que la directiva crema debe encontrar al técnico idóneo, debido a lo complejo que es el vestuario del equipo y a los nombres que se barajan.

Germán Leguía reveló que Ricardo Gareca sería el técnico ideal para Universitario

Del mismo modo, Germán Leguía aprovechó para señalar que ese entrenador debe reunir cualidades similares a las de Ricardo Gareca, quien supo manejar en la selección a futbolistas de gran nivel y obtuvo resultados destacados.

"Respetando a ‘Coco’, tiene que buscar un técnico para este equipo. Es bravo manejar este equipo con esa hinchada. Pierde un partido ahorita y ya no interesa nunca más a nadie. Lo ha manejado, pero sí creo que tienes que traer un entrenador que tenga la característica de Ricardo Gareca que sabe manejar un camarín que ahorita es difícil en la ‘U’", afirmó.

Universitario sigue en búsqueda de técnico

Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, señaló que le comunicó a Jorge Araujo que continúan en la búsqueda del entrenador ideal para sumarlo al plantel, con la meta de conquistar la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026.