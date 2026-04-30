0
EN DIRECTO
Cusco FC vs Medellín por Copa Libertadores
EN VIVO
Alianza Atlético vs Macará por Copa Sudamericana

Copa de la Liga 2026: equipos que participarán, sedes, fechas y formato del campeonato

Conoce qué clubes formarán parte, las sedes, las fechas y el formato de la nueva Copa de la Liga 2026 organizada por la Liga de Fútbol Profesional.

Luis Blancas
Clubes que participarán, sedes, fechas y formato de la Copa de la Liga 2026
Clubes que participarán, sedes, fechas y formato de la Copa de la Liga 2026 | Foto: Copa de la Liga 2026
COMPARTIR

La Liga de Fútbol Profesional alista una de las principales novedades de la temporada con la organización de la Copa de la Liga 2026, un certamen que reunirá a clubes de la Liga 1 y la Liga 2 en un torneo paralelo destinado a dar un nuevo impulso al fútbol nacional. A continuación, conoce qué equipos participarán, cuáles serán las sedes, las fechas y el formato de esta nueva competencia.

Universitario ante Sport Boys se jugará en histórico recinto tras descartar el Estadio Nacional

PUEDES VER: Universitario vs Sport Boys se jugará en mítico estadio tras descartar el Nacional

¿Cuándo se jugará la Copa de la Liga 2026?

De acuerdo con la información inicial, el torneo se jugará entre junio y noviembre de 2026, aprovechando parte del calendario habitual del fútbol peruano para mantener a los clubes en competencia de forma continua durante la temporada.

¿Cuál será el formato de la Copa de la Liga?

La organización prevé que el campeonato se dispute bajo un sistema de fase de grupos, lo que permitirá que equipos de Liga 1 y Liga 2 se midan desde la ronda inicial en igualdad de condiciones. Con este formato, se busca reforzar la competitividad, ofrecer más encuentros de interés y abrir espacio a nuevos talentos del fútbol peruano.

Video: Copa de la Liga 2026

Clubes de Liga 1 que jugarán la Copa de la Liga 2026

Por la máxima categoría competirían los siguientes equipos:

  • ADT, Alianza Atlético, Alianza Lima, Atlético Grau, CD Moquegua, Cienciano, Comerciantes Unidos, Cusco FC, Deportivo Garcilaso, FBC Melgar, FC Cajamarca, Juan Pablo II, Los Chankas, Sport Boys, Sporting Cristal, Sport Huancayo, Universitario de Deportes y UTC.

Clubes de Liga 2 que participarán en la Copa de la Liga 2026

Los equipos de la segunda división que formarían parte del certamen son:

  • AD Cantolao, ADA Jaén, Alianza Universidad de Huánuco, Ayacucho FC, Bentín Tacna Heroica, Carlos A. Mannucci, Comerciantes FC, Deportivo Binacional, Deportivo Llacuabamba, Estudiantil CNI, Pirata FC, Santos FC, UCV, Unión Comercio, Unión Minas y USMP.

¿En qué ciudades se disputará el torneo?

La Copa de la Liga 2026 se jugará en 24 ciudades del Perú, una medida que busca descentralizar el campeonato y llevar partidos oficiales a distintas regiones del país, fortaleciendo la presencia del fútbol profesional en todo el territorio nacional.

¿Habrá premio económico o clasificación internacional?

Hasta el momento, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) no ha confirmado el monto del premio económico para el campeón ni si el ganador obtendrá una clasificación internacional. No obstante, existe expectativa por la posibilidad de que el título otorgue un cupo a la Copa Sudamericana, tal como ocurrió en torneos similares anteriores.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Universitario vs Sport Boys se jugará en mítico estadio tras descartar el Nacional

  2. Alianza Lima suma a futbolista de más de un millón de euros para pelear el título del Apertura

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano