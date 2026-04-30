Copa de la Liga 2026: equipos que participarán, sedes, fechas y formato del campeonato

La Liga de Fútbol Profesional alista una de las principales novedades de la temporada con la organización de la Copa de la Liga 2026, un certamen que reunirá a clubes de la Liga 1 y la Liga 2 en un torneo paralelo destinado a dar un nuevo impulso al fútbol nacional. A continuación, conoce qué equipos participarán, cuáles serán las sedes, las fechas y el formato de esta nueva competencia.

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¿Cuándo se jugará la Copa de la Liga 2026?

De acuerdo con la información inicial, el torneo se jugará entre junio y noviembre de 2026, aprovechando parte del calendario habitual del fútbol peruano para mantener a los clubes en competencia de forma continua durante la temporada.

¿Cuál será el formato de la Copa de la Liga?

La organización prevé que el campeonato se dispute bajo un sistema de fase de grupos, lo que permitirá que equipos de Liga 1 y Liga 2 se midan desde la ronda inicial en igualdad de condiciones. Con este formato, se busca reforzar la competitividad, ofrecer más encuentros de interés y abrir espacio a nuevos talentos del fútbol peruano.

Video: Copa de la Liga 2026

Clubes de Liga 1 que jugarán la Copa de la Liga 2026

Por la máxima categoría competirían los siguientes equipos:

ADT, Alianza Atlético, Alianza Lima, Atlético Grau, CD Moquegua, Cienciano, Comerciantes Unidos, Cusco FC, Deportivo Garcilaso, FBC Melgar, FC Cajamarca, Juan Pablo II, Los Chankas, Sport Boys, Sporting Cristal, Sport Huancayo, Universitario de Deportes y UTC.

Clubes de Liga 2 que participarán en la Copa de la Liga 2026

Los equipos de la segunda división que formarían parte del certamen son:

AD Cantolao, ADA Jaén, Alianza Universidad de Huánuco, Ayacucho FC, Bentín Tacna Heroica, Carlos A. Mannucci, Comerciantes FC, Deportivo Binacional, Deportivo Llacuabamba, Estudiantil CNI, Pirata FC, Santos FC, UCV, Unión Comercio, Unión Minas y USMP.

¿En qué ciudades se disputará el torneo?

La Copa de la Liga 2026 se jugará en 24 ciudades del Perú, una medida que busca descentralizar el campeonato y llevar partidos oficiales a distintas regiones del país, fortaleciendo la presencia del fútbol profesional en todo el territorio nacional.

¿Habrá premio económico o clasificación internacional?

Hasta el momento, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) no ha confirmado el monto del premio económico para el campeón ni si el ganador obtendrá una clasificación internacional. No obstante, existe expectativa por la posibilidad de que el título otorgue un cupo a la Copa Sudamericana, tal como ocurrió en torneos similares anteriores.