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El fútbol peruano está de luto: falleció jugador tras un accidente de tránsito en Trujillo
En Poroto, el futbolista de 17 años perdió la vida, mientras que una persona resultó herida; y en La Esperanza, una madre de familia fue arroda por un conductor de camioneta
Con información de Sergio Verde - URPI.
Las pistas de Trujillo se volvieron a teñir de sangre. Dos personas, un joven futbolista y una madre de familia, perdieron la vida en accidentes registrados en las últimas horas.
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El primer accidente ocurrió la noche del domingo 26 de abril en el sector Cerro Blanco, en el distrito de Poroto. Allí, el futbolista Alejandro Aranguri, de 17 años, falleció tras ser atropellado por el conductor de un camión que se dio a la fuga, mientras conducía su moto.
El lamentable hecho sucedió horas después de que el deportista del equipo Atlético La Puente participara en un partido de la Copa Perú. Junto a él viajaba una joven, quien quedó herida y fue trasladada al centro de salud de la zona.
Alejandro Aranguri, jugador del Atlético La Puente perdió la vida.
Madre de familia muere arrollada por vehículo: cámaras grabaron accidente
En horas de la madrugada del lunes 27 de abril, una madre de familia perdió la vida luego de ser arrollada por un vehículo al intentar cruzar la avenida José Gabriel Condorcanqui, frente a la comisaría Wichanzao, en el distrito de La Esperanza.
Según información policial, el fatídico accidente ocurrió pasadas las 5.00 a. m. y la víctima fue identificada como Olinda Torres, de 76 años. Cámaras de seguridad de la zona grabaron los hechos.
En las imágenes, se observa cómo la septuagenaria es atropellada por una camioneta negra que venía desde el norte y se desplazaba en dirección a Trujillo.
Tras lo ocurrido, personal de serenazgo y efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.
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