¡Importante! Estados Unidos sorprendió al implementar nuevas restricciones de visa dirigidas a altos funcionarios de Honduras, quienes están acusados de haber interferido en el recuento de votos durante las elecciones de 2025. Cabe precisar que esta medida fue anunciada mediante un comunicado emitido por el Departamento de Estado, resaltando la preocupación por la integridad del proceso electoral en el país.

El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó recientemente que el gobierno de Estados Unidos revocó sorpresivamente la visa de Mario Morazán, amparándose en la Sección 221(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esta medida se fundamenta en acciones que, según Washington, "socavan la democracia en Honduras al impedir el conteo de votos".

EE. UU. revoca y rechaza visas a funcionarios de este país por acusaciones y esto pasará con ellos.

Asimismo, el Departamento de Estado rechazó una solicitud de visa presentada por Marlon Ochoa y anunció que se han tomado medidas para restringir a otra persona bajo la Sección 212(a)(3)(C) de la misma ley, que prohíbe la entrada a individuos cuya conducta pueda tener repercusiones graves y adversas para la política exterior estadounidense.

El comunicado resalta que "Estados Unidos no tolerará acciones que socaven nuestra seguridad nacional y la estabilidad de nuestra región", y asegura que se evaluarán todas las medidas necesarias para poder disuadir a quienes obstaculicen el recuento de votos en Honduras.

¿Qué más reveló del Departamento de Estado al respecto?

En medio de este contexto, el Departamento de Estado anunció que las acciones fueron implementadas en cumplimiento de las Secciones 212(a)(3)(C) y 221(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Asimismo, estas disposiciones legales guían las decisiones relacionadas con la inmigración y la nacionalidad en el país americano.