ALERTA en Walmart de Colorado: autoridades identifican rápidamente a hombre de 38 años acusado de herir a dos oficiales

La policía de Grand Junction logró identificar al individuo que, según las autoridades, hirió a dos oficiales en un reciente incidente ocurrido en un Walmart.

¡Mucha atención! El Departamento de Policía de Grand Junction, en Estados Unidos, compartió públicamente una nueva información con relación a un incidente de acoso que se registró la noche del miércoles 17 de diciembre, el cual resultó en lesiones para dos de sus oficiales. ¿Qué se sabe del sospechoso?

El oficial Gregory Long Jr., 42, fue acusado de robos menores en Walmart.

Walmart: autoridades identifican a hombre de 38 años acusado de herir a dos oficiales

Según reportes de kjct8 y las propias autoridades locales, se informó que, Bobby McCarley, de 38 años, ha sido identificado como el acusado en un incidente que dejó a dos agentes heridos. Él y los oficiales fueron trasladados de inmediato a un hospital para recibir atención médica, aunque se informó que ninguno de los policías afectados sufrió lesiones graves ni estuvo en riesgo de muerte.

Se reportó que, tras las primeras investigaciones, McCarley enfrentará múltiples cargos, incluyendo dos por agresión en segundo grado a un oficial de policía, resistencia al arresto, obstrucción, robo en segundo grado, hurto y amenazas, además de una orden de arresto pendiente.

Cabe mencionar que la intervención policial se realizó en el Walmart de North Avenue alrededor de las 4:30 p. m. de aquel día, tras reportes de que McCarley estaba actuando de manera agresiva con los clientes. Al acercarse los agentes, el acusado no dudó en atacar de manera directa a los oficiales.

¿Cuándo es su audiencia y cómo va su situación?

En medio de este contexto, es importante mencionar que la primera audiencia judicial de McCarley está programada para el 22 de diciembre a las 9 a. m.

Asimismo, se confirmó que el hombre ya no se encontraba en la cárcel del condado de Mesa a la 1 p. m. el viernes 19 de diciembre, por ende, se dará recién la toma del caso en esta nueva fecha.

