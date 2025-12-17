Mujer es baleada siete veces en un Walmart del norte de Texas: esta es su ALARMANTE HISTORIA de supervivencia

El mes pasado, una mujer en el norte de Texas sobrevivió a un tiroteo ocurrido frente a un Walmart en Dallas y ahora relata la experiencia que, según ella, fue un encuentro aterrador que transformó su vida. Kyra Stubbs, madre de tres hijos y esposa, fue alcanzada por siete disparos mientras regresaba a su automóvil, pero logró salir adelante gracias a su instinto y coraje.

Mujer de Dallas baleada siete veces en un Walmart comparte su historia de supervivencia

Según información recopilada por NBC 5 Dallas-Fort Worth, el tiroteo ocurrió el miércoles 19 de noviembre en un Walmart ubicado en Forest Lane, cerca de la interestatal 635. Stubbs relató que, tras realizar sus compras, un hombre armado se le acercó en el estacionamiento.

"Empujé el carrito pensando que quería mi bolso, pero apenas lo hice, me apuntó y comenzó a disparar", contó Stubbs. Recibió cuatro disparos en el brazo derecho y tres más en otras partes del cuerpo, incluido uno en la nalga derecha. La víctima logró mantener la calma y no darle la espalda al agresor, lo que, según ella, fue clave para sobrevivir.

¿Cuáles fueron las secuelas físicas y emocionales?

Stubbs enfrenta un proceso de recuperación largo y doloroso. De acuerdo con NBC 5 Dallas-Fort Worth, los médicos indicaron que sus lesiones incluyen fracturas óseas, daño nervioso y lesiones internas, con un pronóstico de recuperación de aproximadamente un año. Durante este tiempo, no ha podido iniciar el nuevo trabajo que había comenzado recientemente y depende de ayuda externa para realizar sus actividades cotidianas.

La mujer expresó su gratitud por seguir con vida: "Dios es bueno y estoy agradecida. Cada día doy gracias por seguir aquí", dijo. Mientras tanto, se ha creado una campaña en GoFundMe para ayudarla a cubrir los gastos médicos y personales durante su recuperación.

Walmart y la seguridad: debate sobre las medidas preventivas

El abogado de Stubbs, Cole McNiel, criticó la falta de seguridad en la tienda y afirmó que el ataque podría haberse evitado. "Es una zona de alta criminalidad, por lo que deben implementar medidas para evitar que personas armadas accedan al estacionamiento", comentó, según NBC 5 Dallas-Fort Worth.

Walmart, por su parte, emitió un comunicado asegurando que la seguridad de sus empleados y clientes es su prioridad. De acuerdo con la empresa, la tienda cuenta con patrullaje regular en el estacionamiento y presencia policial uniformada de lunes a viernes desde 2021. A pesar de esto, el incidente ocurrió, y Stubbs enfatizó que el atacante era un completo desconocido.

"No lo conocía y quiero que la gente entienda que alguien que no conoces aún puede hacerte daño", dijo Stubbs, según NBC 5 Dallas-Fort Worth.