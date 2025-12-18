ALERTA en un Walmart del área de Chicago: hombre es arrestado y acusado por amenaza de bomba que provocó evacuación

Una fuerte movilización policial se registró a inicios de diciembre en un Walmart USA del área metropolitana de Chicago, luego de que una amenaza de bomba obligara a desalojar el establecimiento como medida preventiva. Días después, las autoridades confirmaron el arresto de un hombre presuntamente vinculado con el incidente, el cual generó alarma entre empleados y clientes.

John Abney, de 52 años y residente de Hoffman Estates, fue arrestado el martes.

Evacúan un Walmart del área de Chicago tras una amenaza de bomba

De acuerdo con el Departamento de Policía de Streamwood, los oficiales acudieron alrededor de las 8:17 de la noche del 1 de diciembre al Walmart ubicado en el 850 S. Barrington Road, tras recibir un reporte sobre una posible amenaza de bomba. Como parte del protocolo de seguridad, los trabajadores del lugar fueron alertados y el inmueble fue evacuado de inmediato.

Según FOX 32 Chicago, el operativo incluyó la participación del Equipo de Explosivos de la Oficina del Sheriff del Condado de Cook, que llevó a cabo una inspección minuciosa al interior de la tienda. Tras revisar todas las áreas, las autoridades confirmaron que no se localizaron artefactos explosivos y que no se registraron personas lesionadas durante el incidente.

Arrestan a un hombre de Hoffman Estates tras una investigación policial

Tras varios días de investigación, detectives de la Policía de Streamwood lograron identificar a un sospechoso relacionado con la amenaza. De acuerdo con el Departamento de Policía de Streamwood, el martes fue arrestado John Abney, de 52 años, residente de Hoffman Estates.

Según informaron las autoridades y de acuerdo con FOX 32 Chicago, Abney enfrenta un cargo por alteración del orden público en relación con la falsa amenaza de bomba. El acusado tenía programada una audiencia de detención el miércoles en el tribunal de Rolling Meadows, aunque no se revelaron más detalles sobre el proceso judicial.

En un comunicado oficial, el jefe de policía Shawn Taylor expresó su agradecimiento "a los empleados de Walmart por su cooperación, al Departamento del Sheriff del Condado de Cook por su apoyo fundamental y a la comunidad por la paciencia y comprensión demostradas durante la emergencia y la investigación".

El caso continúa bajo seguimiento de las autoridades, mientras se refuerza el llamado a tomar con seriedad este tipo de amenazas, ya que movilizan recursos de emergencia y generan preocupación en la comunidad del área de Chicago.