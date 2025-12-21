Alertan a policías de "tirador activo" en Walmart de Montgomery por violenta discusión verbal entre dos hombres

La Oficen del Sheriff del Condado de Montgomery, Texas, fueron alertados de un posible tirador activo en el Walmart local, lo que produjo que los policías clausuraran al establecimiento mientras realizaban las respectivas investigaciones tras el llamado de emergencia.

Alerta de tirador activo en Walmart del condado Montgomery

El hecho tuvo lugar en la tienda ubicada en la autopista 242 y College Park. Los agentes recibieron una preocupante llamada a la cual acudieron incluyendo policía canina, pero que, felizmente, no se produjeron disparos ni dentro ni fuera fuera de la mencionada tienda.

Así lo cuenta las autoridades de las cuenta de Facebook de la Oficina del Sheriff del Condado Montgomery: "Esta tarde, se reportaron disparos dentro del Walmart en la autopista 242/College Park. Agentes y unidades caninas registraron las instalaciones e investigaron estos informes. Confirmamos que no hubo disparos. Las unidades desalojaron el edificio y el Walmart se encuentra a salvo".

Publicación de la policía reportando el hecho en Walmart. (Foto: Facebook)

Sin embargo, muchos se preguntó qué sucedió realmente para que alguien se decidiera a llamar a la policía para alertar sobre un presunto tirador activo. Que sea la misma publicación que lo explique: "Esta situación se originó a raíz de un altercado verbal entre dos hombre en el lugar. No se puede confirmar que se hay mostrado un arme de fuego. No existe amenaza para el público y ambos sujetos han abandonado el área".

Luego de esto, la tienda de Walmart en mención reanudó sus operaciones al público en general.