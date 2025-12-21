- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs Bolivia
- Villarreal vs Barcelona
- Alianza Lima vs Universitario
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Liga 1
- Tabla Liga Peruana de Vóley
Alertan a policías de "tirador activo" en Walmart de Montgomery por violenta discusión verbal entre dos hombres
La policía acudió con celeridad al Walmart tras la alerta de tirador activo y procedieron a cerrar el establecimiento, tras lo cual hicieron una actualización del caso.
La Oficen del Sheriff del Condado de Montgomery, Texas, fueron alertados de un posible tirador activo en el Walmart local, lo que produjo que los policías clausuraran al establecimiento mientras realizaban las respectivas investigaciones tras el llamado de emergencia.
PUEDES VER: Walmart te obligará a devolver o DESTRUIR estos 3 productos por razones que nadie imaginó
Alerta de tirador activo en Walmart del condado Montgomery
El hecho tuvo lugar en la tienda ubicada en la autopista 242 y College Park. Los agentes recibieron una preocupante llamada a la cual acudieron incluyendo policía canina, pero que, felizmente, no se produjeron disparos ni dentro ni fuera fuera de la mencionada tienda.
Así lo cuenta las autoridades de las cuenta de Facebook de la Oficina del Sheriff del Condado Montgomery: "Esta tarde, se reportaron disparos dentro del Walmart en la autopista 242/College Park. Agentes y unidades caninas registraron las instalaciones e investigaron estos informes. Confirmamos que no hubo disparos. Las unidades desalojaron el edificio y el Walmart se encuentra a salvo".
Publicación de la policía reportando el hecho en Walmart. (Foto: Facebook)
Sin embargo, muchos se preguntó qué sucedió realmente para que alguien se decidiera a llamar a la policía para alertar sobre un presunto tirador activo. Que sea la misma publicación que lo explique: "Esta situación se originó a raíz de un altercado verbal entre dos hombre en el lugar. No se puede confirmar que se hay mostrado un arme de fuego. No existe amenaza para el público y ambos sujetos han abandonado el área".
Luego de esto, la tienda de Walmart en mención reanudó sus operaciones al público en general.
- 1
MUCHA ATENCIÓN, beneficiarios SNAP: esto pasará con los beneficios del programa en el 2026 y sus nuevas exenciones
- 2
ALERTA inmigrantes en EE. UU.: venezolanos en este estado rechazan las AMENAZAS de Trump que perjudican a su país de origen
- 3
AUMENTAN el salario mínimo en EE. UU.: esta es la lista de ciudades beneficiadas y cuánto ganarán en 2026
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90