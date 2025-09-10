Comunidad activista en Los Ángeles realiza esta estrategia para advertir sobre alguna redada del ICE

En Los Ángeles, activistas han adoptado una estrategia innovadora para proteger a los inmigrantes de las redadas del ICE. A través de la distribución de silbatos y altavoces, buscan alertar a las comunidades vulnerables sobre la presencia de agentes federales.

Esta iniciativa surgió tras el fallo de la Corte Suprema que levantó las restricciones a las redadas en la ciudad. Según Maegan Ortiz, directora ejecutiva de Idepsca, el objetivo es dar a los inmigrantes tiempo suficiente para evacuar áreas de riesgo y evitar posibles detenciones.

Redadas del ICE: ¿cuál es esta estrategia de esta comunidad activista en Los Ángeles?

Después de que la Corte Suprema levantara las restricciones sobre las redadas en Los Ángeles, activistas locales han comenzado a distribuir silbatos y altavoces para advertir a los inmigrantes sobre la presencia de ICE. Este esfuerzo busca brindarles la oportunidad de tomar medidas preventivas si se encuentran en riesgo de ser detenidos.

Maegan Ortiz, directora ejecutiva de Idepsca, explicó que el propósito de estos dispositivos es dar a los inmigrantes la posibilidad de salir rápidamente de las áreas donde podrían ocurrir las redadas. La estrategia forma parte de una iniciativa para proteger a las comunidades vulnerables ante la intensificación de las operaciones de ICE.

Otras formas de contacto con estas organizaciones

Así que con este sonido, sin necesidad de verlo, el inmigrante indocumentado pueda entender con esta acción el riesgo de una redada migratoria y minimizarlo. En ese sentido, estas comunidades defensoras de migrantes han señalado que ya se cuenta con equipos para estas labores designados, pero invocan a la población a que se sumen y sean muchos más para organizarse. Asimismo, se han dejado números de teléfonos para que se reporten actividades del ICE.