En esta ciudad de Estados Unidos fueron arrestados dos hombres a pesar que tenían la Green Card

Dos hombres con residencia legal permanente en Estados Unidos fueron arrestados en una ciudad del país, generando preocupación entre la comunidad migrante. Ambos contaban con Green Card, lo que les otorga el derecho a vivir y trabajar legalmente en el país. Sin embargo, las autoridades procedieron con su detención por motivos que aún están bajo investigación.

El caso ha levantado preguntas sobre los límites y protecciones que ofrece la residencia permanente. Aunque tener la Green Card otorga ciertos derechos, no garantiza inmunidad ante las leyes migratorias o penales. Aquí te contamos en qué ciudad ocurrió el hecho y qué se sabe hasta el momento.

¿En qué ciudad de EE. UU. se arrestaron a 2 hombres a pesar que tenían la residencia?

En la ciudad de Los Ángeles, agentes enmascarados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) arrestaron a dos hombres a pesar de que contaban con la residencia permanente legal o 'Green Card'. Es así que estos rodearon un vehículo estacionado en un centro de comercial y lo interceptaron violentamente. La tercera persona detenia fue puesta en libertad por ser una ciudadana americana.

Y aunque no se confirmó si los arrestados tenían antecedentes penales, la policía informó que estaban siguiendo e investigando al vehículo. Cabe precisar que durante los últimos meses se han realizado redadas migratorias constantemente en Los Ángeles, sobre todo en los lugares de trabajo donde se presume que trabajan inmigrantes ilegales.

¿La Green Card te protege de la deportación?

Contar con una Green Card no garantiza protección total contra la deportación. Las personas con residencia permanente pueden ser removidas del país si infringen ciertas leyes o cometen delitos graves. Aunque otorga varios beneficios, la residencia legal aún está sujeta a restricciones jurídicas relevantes.