0

Licencia de conducir en Florida: estas son las sedes del DMV en donde puedes tramitarla

Conoce las oficinas del DMV en Florida donde puedes solicitar o renovar tu licencia de conducir. Aquí te decimos cuáles son y cómo ubicar la más cercana.

Andrea Benavente
Conoce los puntos del DMV en donde puedes sacar tu licencia de conducir en Florida.
Conoce los puntos del DMV en donde puedes sacar tu licencia de conducir en Florida.
COMPARTIR

Sacar o renovar tu licencia de conducir en Florida es un trámite esencial para quienes manejan en el estado. Para hacerlo, es necesario acudir a una sede del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). La ubicación correcta puede ahorrarte tiempo y evitar contratiempos durante el proceso.

Florida cuenta con múltiples oficinas del DMV distribuidas por todo el estado, desde Miami hasta Jacksonville. Cada una ofrece distintos servicios, horarios y modalidades de atención. Aquí te mostramos en qué sedes puedes realizar este trámite y cómo localizarlas fácilmente.

Latinos preocupados por fallo de Corte Suprema.

PUEDES VER: Este es el fallo de la Corte Suprema que preocupa a la comunidad inmigrante en Estados Unidos

Estas son las sedes del DMV en Florida en donde puedes tramitar tu licencia de conducir

Si resides en Florida y necesitas obtener tu licencia de conducir, deberás acudir a una oficina del DMV. Estas instalaciones se encuentran distribuidas en diferentes zonas del estado y brindan una variedad de servicios relacionados con licencias y vehículos. Antes de asistir, es fundamental revisar los requisitos y confirmar si necesitas agendar una cita.

Las ciudades de Miami, Orlando, Tampa y Jacksonville cuentan con algunas de las principales sedes del DMV. Cada oficina puede tener diferentes horarios de atención y ofrecer servicios específicos, por lo que es recomendable visitar su sitio web oficial. Varias de ellas también permiten realizar ciertos trámites en línea para mayor comodidad.

Además de gestionar tu primera licencia, en estas sedes puedes renovarla, actualizar tu dirección o presentar los exámenes correspondientes.
También se pueden realizar trámites relacionados con licencias comerciales o para personas de la tercera edad. Por lo que tener la documentación adecuada, facilitará y agilizará todo el procedimiento.

¿Qué es una licencia de conducir?

La licencia de conducir es una credencial oficial que permite a una persona operar vehículos de manera legal en las vías públicas. En el estado de Florida, es otorgada por el DMV una vez que se cumplen los requisitos establecidos y se aprueban las pruebas teóricas y prácticas.

Andrea Benavente
AUTOR: Andrea Benavente

Egresada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Interesada en temas de interés social y cultura.

Lo más visto

  1. Alerta, inmigrantes indocumentados: A partir de HOY, EE. UU. deportará a los que tengan estas profesiones y enfrentarían complicaciones

  2. Incluso con Green Card | Inmigrantes arrestados por DUI serían deportados si se aprueba este proyecto de ley en EE. UU.

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano