¿Ya no es suficiente una REAL ID? Inmigrante casi pierde su vuelo en EE. UU. por control de la TSA

Una inmigrante venezolana que vive en Houston pasó un momento muy estresante en un aeropuerto de Estados Unidos, cuando estuvo a punto de perder su vuelo a Orlando, aunque tenía una licencia REAL ID válida.

Inmigrante con REAL ID casi pierde su vuelo en EE. UU. por un control de la TSA: ¿Qué pasó?

El hecho ocurrió el 15 de agosto, cuando la mujer se disponía a viajar a Disney World con su familia. En un video compartido en TikTok(@medmyytips), explicó que presentó su licencia REAL ID con la estrella dorada, válida hasta el 10 de septiembre. Sin embargo, un agente de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) dudó de la autenticidad del documento y casi le impide abordar el avión.

El oficial le indicó que no podía viajar con esa licencia, a pesar de que ella insistió en que estaba vigente y certificada como REAL ID. Al no contar con otro documento en ese momento, mencionó que tenía un permiso de trabajo, aunque no lo llevaba consigo. Finalmente, la dejaron pasar, aunque con la advertencia de que no podría usar esa licencia para futuros vuelos.

Días después, al momento de regresar a Houston, la venezolana pasó el control sin problemas; su REAL ID fue escaneada y aceptada sin inconvenientes, lo que evidencia una inconsistencia en la revisión por parte de la TSA.

Lecciones aprendidas: llevar documentos adicionales en vuelos domésticos en Estados Unidos

Después del incidente, la inmigrante decidió viajar siempre con su licencia REAL ID y su permiso de trabajo, acompañada por su pareja, para evitar contratiempos. En un vuelo posterior, de Houston a Las Vegas y de regreso, no tuvo problemas con la TSA.

La venezolana aconseja a otros inmigrantes y viajeros en EE. UU. llevar más de un documento válido para facilitar los controles, ya que, aunque la REAL ID es aceptada para vuelos domésticos, algunos agentes pueden tener confusiones.