Si no respondes esta notificación en 30 días, Estados Unidos embargará tu cuenta de banco y tarjetas
El ente recaudador de EE. UU. da un plazo para que el aportante pueda responder y llegar a acuerdos para que no se efectúe el respectivo embargo de cuentas bancarias.
Si vives en los Estados Unidos, ten mucho cuidado, porque el Servicio de Impuestos Internos (IRS) podría tomar acciones contra ti si no respondes en 30 días máximo el Aviso Final de Embargo y su Derecho a Audiencia, ya que el gobierno podría incautar tus cuentas bancarias, pero también tus tarjetas.
Se refiere a que la IRS envía una notificación exponiendo la decisión de la agencia de llevar a cabo un embargo bancario, por lo que es fundamental contactarse cuanto antes para llegar a un acuerdo entre ambas partes con aras a solucionar el tema de una manera que no incluya la incautación.
De no hacerlo en un plazo no mayor a los 30 días, entonces se procederá tomar fondos de tu cuenta bancaria, pero también congelando toda tarjeta de débito asociadas: "Un embargo del IRS es la incautación legal de sus bien para satisfacer una deuda tributaria. Pueden quitársele sueldos, dinero de su banco u otra cuenta financiera, o quitarle y vender sus vehículos, bienes inmuebles y otra propiedad personal", dice la agencia,
Sin embargo, para que se lleve a cabo el embargo deben pasar cuatro instancias, las cuales conoceremos a continuación:
- IRS determina el impuesto y envía la factura al contribuyente.
- La persona no paga sus impuestos.
- IRS remite el Aviso Final de Intención de Embargo y sus Derechos a una Audiencia en, al menos, 30 días antes de imponer penalización.
- IRS envía un aviso por adelantado señalando que puede comunicarse con terceros (bancos, empleadores, clientes o contadores) obtener información sobre su situación fiscal.
