Denuncia pone contra las cuerdas a Donald Trump para revertir la eliminación del TPS para estos inmigrantes

Pese a su decisión, el gobierno de Donald Trump enfrenta una demanda de diversas organizaciones que buscan dar marcha atrás a la medida de la Casa Blanca de dar marca para eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para diversos países señalados como "peligrosos" por los Estados Unidos. entre ellos, aquellos provenientes desde Sudán del Sur.

¿Cuándo acaba el TPS para personas de Sudán del Sur?

Tras el fin del TPS para personas provenientes del mencionado país africano, unos 200 ciudadanos venidos de esta nación están desprotegidas siendo presas fáciles para las agencias migratorias como son el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o la Patrulla Fronteriza (CBP).

Tras esto. 4 migrante de esta nación, junto con la organización sin fines de lucro African Communities Together presentaron el lunes 22 de diciembre una demanda en el tribunal federal de Boston en la que argumentan que el Departamento de Seguridad Nacional los coloca en riesgo al modificar su estatus a ilegal una vez entrada en vigor la eliminación del TPS desde el 5 de enero de 2026.

Demanda asegura que fin del TPS atenta contra la Quinta Enmienda

Asimismo, la misma sostienen que el DHS violó el estatuto que rige el programa TPS, ignorando las condiciones humanitarias que sigue vigentes en Sudán del Sur, además de lo que consideran un componente discriminatorio con personas "no blancas" lo que, afirman, están en contra de la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

Desde 2011, Estados Unidos aprobó el TPS para Sudán del Sur, pero a inicios de 2026 será eliminado.

La directora ejecutiva de African Communities Together, Amaha Kassa, dijo en un comunicado: "Este patrón revela la verdadera agenda de la administración: despojar a a las comunidades inmigrantes de color de sus protecciones sin importar que enfrentan".

Hasta el momento, unos 232 sudaneses del sur se han beneficiado del TPS, encontrando paz y estabilidad en los Estados Unidos; mientras que 73 tiene solicitudes pendientes, pero con la medida aprobada por la Casa Blanca esto podría no darse nuca, ya que el pasado 5 de noviembre Kirsti Noem, Secretaria de Seguridad Nacional, comunicó el fin de este beneficio para los inmigrantes de Sudán del Sur en los Estados Unidos ¿Por qué? argumentó que el país ya no cumple con las condiciones para su designación, la cual vino después del anuncio de las protecciones temporales en países como Cuba, Haití, Nicaragua, Siria y Venezuela.

¿Qué es el TPS y por qué se lo dieron a Sudán del Sur?

De forma rápida, el Estatus de Protección Temporal, o TPS, es un beneficios que se entrega a personas de países que han sufrido desastres naturales, conflictos armados. pero también otros eventos de carácter extraordinario el que, entre otras cosas, da a los inmigrantes elegibles la autorización de trabajo, así como protección temporal contra la deportación.

En el caso de Sudán del Sur, la violencia ha estados en el país africano desde 2011, en cuyo 2013 estalló una brutal guerra civil que hasta el 2018 se cobró el saldo de más de 400 mil muertos. En el caso del TPS para estas personas, Estados Unidos inició el TPS en 2011.