ICE CONFIRMÓ operativos en Navidad en Estados Unidos: esto es lo que debes saber para protegerte

Las agencias federales de inmigración confirmaron que las operaciones de control y deportación no se suspenderán durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, pese a los pedidos de organizaciones religiosas y comunitarias para una pausa humanitaria. Funcionarios del Gobierno señalaron que el calendario festivo no altera las funciones del ICE, ya que las tareas de cumplimiento migratorio continúan activas los 365 días del año.

El pedido de la Iglesia para frenar las redadas

En las últimas semanas, líderes religiosos de distintos estados solicitaron al Ejecutivo una tregua migratoria durante Navidad, argumentando que las redadas generan miedo en comunidades trabajadoras y separan familias en una fecha sensible.

El ICE confirmó que las redadas continuarán durante Navidad en Estados Unidos.

Sin embargo, la Casa Blanca evitó pronunciarse sobre una suspensión temporal y reiteró que las agencias actúan bajo mandatos federales vigentes.

La postura oficial del Gobierno

Desde el entorno del presidente Donald Trump se reafirmó que la prioridad sigue siendo la aplicación estricta de las leyes migratorias, especialmente en casos que involucren antecedentes criminales o procesos pendientes ante tribunales.

Autoridades del Departamento de Seguridad Nacional indicaron que los operativos continuarán de forma regular, incluso durante días festivos.

Qué recomiendan abogados migratorios en Navidad

Especialistas en inmigración aconsejan extremar precauciones durante las fiestas:

Evitar conducir sin licencia o con documentos vencidos

No faltar a citas judiciales ni audiencias migratorias

Llevar siempre información de contacto de un abogado

Tener un plan familiar en caso de detención

en caso de detención No abrir la puerta a agentes sin orden judicial firmada

El impacto en las comunidades inmigrantes

Organizaciones comunitarias advierten que la continuidad de los operativos durante Navidad incrementa el temor, reduce la asistencia a celebraciones y afecta la estabilidad emocional de miles de familias inmigrantes en todo el país. Aun así, recuerdan que conocer tus derechos y actuar con calma puede marcar la diferencia ante cualquier intervención migratoria.

Aunque Navidad es una fecha de reunión y descanso para millones de personas, las autoridades migratorias confirmaron que no habrá pausa en los operativos del ICE. Informarse, prevenir errores y contar con apoyo legal sigue siendo clave para atravesar las fiestas sin sobresaltos.