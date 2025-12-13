- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Alianza Lima Femenino
- Racing vs Estudiantes
- Atlético Nacional vs Medellín
- Barcelona vs Osasuna
- Flamengo vs. Pyramids
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Mundial de Clubes Vóley
- Tabla Liga Peruana de Vóley
ALERTA inmigrantes: este estado de EE. UU. anuncia importante campaña para las familias que fueron perjudicadas con REDADAS
Este popular estado de Estados Unidos lanzó una campaña navideña que se llevará a cabo hasta el miércoles 17 de diciembre, ofreciendo varios puntos de entrega.
¡Mucha atención, extranjeros! Recientemente, las autoridades de Los Ángeles, Estados Unidos, dieron inicio a la recepción de donaciones de juguetes nuevos, regalos, libros, equipo deportivo y productos esenciales, incluyendo tarjetas de supermercado y accesorios de invierno.
Esta gran iniciativa se está llevando a cabo como parte de la campaña navideña destinada a brindar apoyo a las familias que se han visto perjudicados con las políticas federales de inmigración. A continuación, los puntos de entrega y mucho más.
PUEDES VER: PÉSIMA NOTICIA para inmigrantes con permisos de trabajo: para este grupo, entró en vigor la reducción de la validez del EAD
Este estado de EE. UU. anuncia importante campaña para familias afectadas con redadas
'Telemundo' y otros portales web no dudaron en compartir la destacada acción que tomó la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, quien pidió a todos los ciudadanos que se sumen a la iniciativa municipal que busca apoyar a las familias que han tenido consecuencias negativas frente a los operativos migratorios.
Según los informes, la campaña navideña en este estado de EE. UU. se llevará a cabo hasta el miércoles 17 de diciembre, contará con puntos de entrega disponibles en diversas ubicaciones de la ciudad, operando de 9 a.m. a 4 p.m.
Este estado de EE. UU. anuncia importante campaña para familias afectadas con redadas.
"Todos los angelinos merecen experimentar la esperanza, el cariño y el sentido de comunidad que caracteriza esta temporada, especialmente aquellos que han sido afectados por la reciente actividad migratoria federal", expresó Bass en un comunicado público. "Cada donación, por pequeña que sea, contribuye a alegrar la Navidad de quienes más lo necesitan", resaltó.
La alcaldesa también animó a los ciudadanos a visitar los centros de entrega, resaltando la importancia de mostrar el espíritu de unidad y solidaridad en la ciudad y con los vecinos. Los funcionarios municipales han solicitado donaciones de artículos nuevos y sin envolver, que incluyen juguetes, rompecabezas, libros, juegos de mesa, así como ropa de abrigo y artículos básicos para el hogar, entre otros.
Campaña navideña de Los Ángeles: puntos de entrega a favor de inmigrantes
Según Telemundo, estos son los puntos de entrega y los servicios de asistencia a los que pueden acudir los extranjeros afectados por la presencia de ICE:
- Servicio de asistencia de la alcaldesa en la alcaldía de Los Ángeles: 200 N. Spring St., Los Ángeles.
- Ayuntamiento del sur de Los Ángeles: 8475 S. Vermont Ave., Los Ángeles.
- Ayuntamiento de Van Nuys: 14410 Sylvan St., Van Nuys.
- Oficina del alcalde en Eagle Rock: 2035 Colorado Blvd., Los Ángeles.
- Vestíbulo de la Oficina del Alcalde del Edificio Municipal del oeste de Los Ángeles: 1645 Corinth Ave., Los Ángeles.
- Oficina del Ayuntamiento de San Pedro: 638 S. Beacon St., San Pedro.
- 1
¡INCREÍBLE! Esto es lo que gana Donald Trump como presidente de EE. UU. y lo que hizo con su "modesto" salario
- 2
PÉSIMA NOTICIA para inmigrantes con permisos de trabajo: para este grupo, entró en vigor la reducción de la validez del EAD
- 3
PELIGRO para inmigrantes: Esto pasa si trabajas con el permiso laboral VENCIDO
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90