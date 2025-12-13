¡Mucha atención, extranjeros! Recientemente, las autoridades de Los Ángeles, Estados Unidos, dieron inicio a la recepción de donaciones de juguetes nuevos, regalos, libros, equipo deportivo y productos esenciales, incluyendo tarjetas de supermercado y accesorios de invierno.

Esta gran iniciativa se está llevando a cabo como parte de la campaña navideña destinada a brindar apoyo a las familias que se han visto perjudicados con las políticas federales de inmigración. A continuación, los puntos de entrega y mucho más.

Este estado de EE. UU. anuncia importante campaña para familias afectadas con redadas

'Telemundo' y otros portales web no dudaron en compartir la destacada acción que tomó la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, quien pidió a todos los ciudadanos que se sumen a la iniciativa municipal que busca apoyar a las familias que han tenido consecuencias negativas frente a los operativos migratorios.

Según los informes, la campaña navideña en este estado de EE. UU. se llevará a cabo hasta el miércoles 17 de diciembre, contará con puntos de entrega disponibles en diversas ubicaciones de la ciudad, operando de 9 a.m. a 4 p.m.

"Todos los angelinos merecen experimentar la esperanza, el cariño y el sentido de comunidad que caracteriza esta temporada, especialmente aquellos que han sido afectados por la reciente actividad migratoria federal", expresó Bass en un comunicado público. "Cada donación, por pequeña que sea, contribuye a alegrar la Navidad de quienes más lo necesitan", resaltó.

La alcaldesa también animó a los ciudadanos a visitar los centros de entrega, resaltando la importancia de mostrar el espíritu de unidad y solidaridad en la ciudad y con los vecinos. Los funcionarios municipales han solicitado donaciones de artículos nuevos y sin envolver, que incluyen juguetes, rompecabezas, libros, juegos de mesa, así como ropa de abrigo y artículos básicos para el hogar, entre otros.

Campaña navideña de Los Ángeles: puntos de entrega a favor de inmigrantes

Según Telemundo, estos son los puntos de entrega y los servicios de asistencia a los que pueden acudir los extranjeros afectados por la presencia de ICE: