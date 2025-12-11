¡Atención! En lo que va del año, la administración de Trump decidió ya revocar el Estatus de Protección Temporal a más de 600.000 venezolanos residentes en Estados Unidos, lo cual dejó a este grupo en una situación de indocumentación, sin permisos laborales y expuestos a la posibilidad de ser deportados.

En medio de este contexto, se estima que, en febrero de 2026, más de 300.000 haitianos también enfrentarán la misma pérdida de su designación humanitaria, lo que podría agravar aún más su situación migratoria. Ante ello, ¿qué deben tomar en cuenta las empresas sobre los empleados que ya no cuentan con el apoyo en tierras americanas? ¿Es perjudicial realizar contratataciones de extranjeros?

EE. UU.: esto pasará con las empresas de Florida que continúen trabajando con empleados sin TPS

Medios internacionales, tales como The Palm Beach Post, han informado que, la reciente revocación de la legalidad y los permisos de trabajo de miles de trabajadores, han ocasionado un gran impacto en las empresas de Florida, Estados Unidos.

Ahora, estas organizaciones se enfrentan a la incertidumbre sobre la legalidad del estatus laboral de sus trabajadores extranjeros y las posibles sanciones por mantenerlos en sus puestos. En una entrevista con el medio en mención, el abogado Scott Bettridge abordó las inquietudes con respecto a las interrupciones del Estatus de Protección Temporal (TPS) para sus trabajadores.

Según lo que expresó, cuando el TPS del empleado vence, su autorización de trabajo también: "Las empresas no pueden seguir empleando a personas sin una autorización de trabajo válida. Esto incluye a los beneficiarios del TPS cuyos permisos de trabajo expiraron este año después de que la administración Trump revocara la designación humanitaria para personas de nueve países, entre ellos Afganistán, Haití y Venezuela". añadió.

Asimismo, el letrado Scott señaló que Florida promulgó hace poco la ley SB 1718, la cual exige el uso de E-Verify para empresas con 25 empleados o más. Esta normativa sanciona a los empleadores que contraten a trabajadores ilegales. Las empresas recibirán multas bajo la ley SB 1718 si, pese a conocer el estatus, siguen contratando a trabajadores sin autorización legal, incluso a los que perdieron su TPS.

¿Qué otras sanciones recibirían las empresas si transportan a los trabajadores sin TPS?

Bajo estas radicales medidas, es bueno saber que todas las empresas de este estado de EE. UU. se encuentran en la incertidumbre ante la posibilidad de enfrentar severas multas y sanciones por el transporte de trabajadores indocumentados.

De acuerdo con la legislación estatal, esta práctica se clasifica como un delito grave de tercer grado, lo que conlleva penas de hasta cinco años de prisión y multas que pueden alcanzar los 5.000 dólares. No obstante, hasta el momento no se ha revelado todavía ninguna sanción al respecto.