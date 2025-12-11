¡Atención! Recientemente, agentes del Departamento de Policía de Missoula, en Estados Unidos, respondieron a un llamado sobre un robo en un Walmart ubicado en la autopista 93 S. Según el informe de las autoridades y la prensa, la sospechosa, identificada como Taylor Kupka, de 30 años, se mostraba poco cooperativa mientras intentaba abandonar el establecimiento.

Afortunadamente, el personal de la tienda americana logró recuperar los artículos hurtados, mientras Kupka se dirigía hacia Weeping Willow Dr. Este incidente evidenció la creciente preocupación por la seguridad en los comercios locales. ¿Qué se sabe al respecto y cuáles son los antecedentes de la mujer?

Walmart: mujer es arrestada por robar productos y su situación empeora tras antecedentes

newstalkkgvo.com y otros portales, además de las autoridades locales, informaron que este hecho se llevó a cabo el último 7 de diciembre, en el Walmart de Missoula, ubicado en Montana, EE. UU.

Un agente de seguridad se presentó en el establecimiento y encontró a la implicada, identificada como Kupka. Esta admitió haber estado en Walmart y mencionó: "No intentaba robar nada. Literalmente iba a pagar por ello". Kupka rechazó la acusación, argumentando que sentía que había sido perfilada injustamente.

La mujer también relató que había ido a realizar algunas compras y que, tras utilizar la caja de autoservicio, se disponía a salir cuando comenzó a escuchar que se había activado una alerta, indicando que la policía había sido llamada. Confundida, recibió la información de que su tarjeta no había sido procesada, a pesar de haber realizado una transacción similar la semana anterior.

Posteriormente, Kupka fue arrestada y llevada a la prisión local. Una vez allí, el personal descubrió una pequeña bolsa de plástico con metanfetamina en el abrigo de Kupka. Además, un agente que revisó su mochila encontró una bolsa rosa con cremallera que contenía varias jeringas, pajitas y una pipa de vidrio, así como cuatro tarjetas de crédito pertenecientes a diferentes personas.