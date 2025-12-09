Recientemente, las autoridades preocuparon a la comunidad al informar que un altercado entre trabajadores resultó en un apuñalamiento ocurrido en las afueras de una tienda Walmart, ubicada en el sur de Filadelfia, Pensilvania, EE. UU. La policía local se encuentra investigando las circunstancias que llevaron a este violento incidente. ¿Qué datos se revelaron?

Walmart de Filadelfia: apuñalamiento en las afueras de tienda tras discusión entre empleados

6abc.com., otros medios y las autoridades locales reportaron el violento incidente que se registró el lunes 8 de diciembre por la noche en la cuadra 1600 de Christopher Columbus Boulevard, en Filadelfia, donde dos empleadas protagonizaron un altercado tras fichar su salida de la tienda estadounidense.

Durante la confrontación en los exteriores del Walmart, una de las mujeres no pudo evitar recibir múltiples puñaladas en la espalda y el estómago, lo que requirió su traslado urgente al Hospital Jefferson, donde, hasta el momento, se conoce que su estado es estable.

Vale mencionar que la otra persona involucrada en el altercado fue arrestada en el mismo lugar de los hechos. No obstante, no se conoce más sobre su situación ni los cargos que afrontará, asimismo, tampoco se ha comunicado más del caso ni se informó los datos personales de aquellos involucrados.

¿Qué sucede si sufro un accidente en Walmart?

Por otro lado, alejado de un tema de apuñalamiento o un caso de violencia, si has experimentado un resbalón y caída en Walmart a causa de negligencia, puedes reclamar una compensación por las lesiones sufridas.

Asimismo, es importante que puedas probar la negligencia y asegurar un resultado favorable, pues es muy complicado hacerlo debido a que implica reunir pruebas sólidas y tener un buen entendimiento de la legislación relacionada con lesiones personales.