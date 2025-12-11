¡Mucha atención! Recientemente, las autoridades de Arkansas han iniciado la búsqueda de una mujer adulta mayor, quien fue vista por última vez al salir de un Walmart ubicado en Rogers, en Estados Unidos. Los detectives han precisado que continúan trabajando para obtener más información sobre su paradero y han solicitado la colaboración de la comunidad para ayudar en su localización. ¿Qué pasó?

Walmart de Arkansas: desesperada búsqueda de adulta mayor que fue vista por última vez en tienda

Según los reportes de las autoridades y de 4029tv.com, la mujer identificada como Isa Crawford, de 64 años, fue vista por última vez el jueves 4 de diciembre al salir del Walmart Neighborhood Market ubicado en New Hope Road. La Oficina del Sheriff del Condado de Benton compartió más al respecto y difundió los datos que podrían ayudar a su ubicación.

Mediante lo expuesto, se conoce que la mujer tiene cabello gris, mide 1,40 metros y pesa 57 kilos, además, es conocida por frecuentar la zona de Monte Ne. No obstante, mediante las cámaras de seguridad, por el momento, no se ha conocido más pistas.

Al respecto, y tras no tener más detalles, los agentes y todos los especialistas en esta búsqueda, han exigido a la comunidad que se sume y colabore en encontrarla. Cualquier información puede ser comunicada directamente con el detective Sheppard al 479-2721-1008 ext. 3697 o al despacho al 479-273-5532.

¿Qué hacer si una persona desaparece en un Walmart?

Por otro lado, te confirmamos cuál es el protocolo que debes tomar en cuenta si desaparece una persona en una tienda Walmart. Es fundamental informar de inmediato al personal de la tienda, como cajeros, seguridad o gerentes.

Ellos podrán hacer un anuncio por el altavoz proporcionando una descripción de la persona desaparecida. Asimismo, es recomendable contactar a familiares y realizar búsquedas en las áreas cercanas. Si la persona no es localizada rápidamente, se debe informar a las autoridades locales, como la Policía o la Guardia Civil, para reportar la desaparición, especialmente si se trata de un niño o una persona en situación de vulnerabilidad.