¡Atención! Recientemente, los clientes de una tienda Walmart ubicado en Scarborough, Maine, en EE. UU., fueron evacuados el domingo 7 de diciembre debido a una situación de emergencia. Según el reporte de las autoridades, se tomó la medida para garantizar la seguridad de los presentes en el establecimiento. A continuación, todo lo que se conoce sobre el incidente y las consecuencias.

Walmart de Scarborough: se reporta evacuación tras preocupante amenaza

'wgme.com', otros medios y las autoridades locales informaron que los clientes y los trabajadores del Walmart en Scarborough fueron evacuados hace poco debido a un incidente que, según los encargados en la investigación, está bajo control por parte del departamento de bomberos.

Hasta el momento, no se han confirmado preocupaciones mayores relacionadas con la seguridad pública. Asimismo, las autoridades no han ofrecido más información al respecto, pero se espera que se brinden actualizaciones a medida que se disponga de nuevos datos. Vale mencionar que no se ha revelado ningún sospechoso en el caso.

En tanto, es bueno mencionar que, en estos últimos días del 2025, se han venido reportando diversos casos de amenazas de bomba y evacuación en las tiendas de la empresa minorista en EE. UU. En muchos, se trató de falsas llamadas de alerta. En esta situación en específico, todo volvió a la normalidad sin conocerse más al respecto.

¿Qué se debe hacer ante una evacuación de una amenaza en Walmart?

Las pautas esenciales para una evacuación efectiva destacan la importancia de mantener la calma y evacuar de inmediato por las rutas establecidas. Se recomienda no utilizar ascensores y cerrar las puertas al salir, dirigiéndose hacia un punto de reunión seguro.

En tanto, es fundamental contar con un plan familiar y tener lista una mochila de emergencia. Seguir las instrucciones de las autoridades es crucial, evitando la propagación de rumores y protegiéndose del humo y otros peligros, como el desorden y la contaminación.