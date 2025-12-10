PELIGRO financiero: IRS bloqueará cuentas de personas y familias que OMITAN este trámite clave

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) endureció su advertencia a contribuyentes con deudas pendientes: no responder a una notificación formal puede activar el embargo de cuentas bancarias. El organismo detalla que este proceso se inicia cuando el contribuyente ignora repetidos avisos para regularizar su situación tributaria.

El documento clave es el “Aviso Final de Intención de Embargo y Derecho a Audiencia”, una comunicación oficial que marca el último paso antes de que el IRS adopte medidas coercitivas para cobrar la deuda. Si no hay contacto oportuno, la agencia está habilitada a retener fondos financieros como mecanismo de cobro.

Las deudas fiscales pueden afectar incluso a cuentas familiares.

Qué implica el embargo y a quiénes puede afectar

Una vez emitido el aviso final, el IRS puede ordenar el congelamiento de cuentas bancarias del deudor. En escenarios específicos, la medida también puede alcanzar cuentas familiares, especialmente cuando el contribuyente figura como cotitular o autorizado.

El organismo aclara que el bloqueo puede extenderse a cualquier fondo sobre el que el deudor tenga control legal, sin importar si comparte la cuenta con otra persona.

Cuánto tiempo quedan bloqueadas las cuentas

La ley tributaria establece un plazo de espera obligatoria de 21 días desde que se activa el embargo. Este período tiene un propósito claro: permitir que el contribuyente negocie una alternativa, presente objeciones o demuestre errores en la ejecución de la medida.

Durante esos días, el dinero permanece inmovilizado. Si no se alcanza un acuerdo, el IRS puede retirar los fondos para aplicarlos directamente al saldo adeudado.

Embargos a cuentas de familiares: cómo actuar

Cuando una cuenta pertenece legalmente a un familiar, pero el deudor aparece como firmante, el titular real debe contactar de inmediato al IRS. Será necesario demostrar que los fondos no corresponden al contribuyente moroso y solicitar la exclusión del embargo siguiendo las instrucciones indicadas en la notificación oficial.

Cómo evitar que el embargo avance

El IRS señala que establecer un plan de pagos o iniciar una comunicación formal a tiempo puede detener o levantar el embargo. Ignorar el aviso, en cambio, acelera el proceso y reduce las opciones de negociación.

Actuar rápido ante una notificación del IRS no solo protege el dinero en la cuenta, sino que evita consecuencias financieras mayores que pueden extenderse a todo el núcleo familiar.