Peligro para migrantes en Texas con ley aprobada por Greg Abott que facilita a ICE hacer redadas desde el primer día de 2026

Desde los primeros día del 2026 la situación de la población inmigrante en el estado de Texas será durísima y crítica ¿Por qué? Pues entrará en vigor una ley que facilita al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a hacer redadas con mayor éxito, pero ¿En qué consiste?

¿Qué es la ley anti inmigrantes aprobada en Texas?

Para comprender el contexto, debemos remontarnos hasta el 20 de junio de 2025, cuando Greg Abott, gobernador republicando de Texas firmó el Proyecto de Ley del Senado 8 el cual obliga a las oficinas de sheriff de los diversos condados del estados a cooperar en temas migratorios con ICE bajo el programa 287(g).

SI te preguntas cuando entra en vigor esta norma sumamente perjudicial para la población inmigrante en Texas, entonces debes saber que la misma comenzará a aplicarse desde el 1 de enero de 2026, con el fin claro de que la autoridad estatal y federal vayan de la mano, principalmente, con todo los relacionado con extranjeros retenidos en instalaciones del estado en mención. Pero también fuerza a las agencias estatales a identificar y procesar a inmigrantes que están bajo supervisión de ICE.

Pero, eso no es todo, pues con esta nueva norma indica que los fiscales tienen el poder de emprender acciones judiciales que exijan el cumplimiento de la misma. En ese sentido, los sherfifs, quieran o no, tendrán que firmar convenios de cooperación migratoria que llevan por nombre "acuerdos de aplicación de la ley de inmigración", con la función de marcar limites, condiciones, y alcances de la autoridad delegada para realizar tales funciones.

En ese sentido, los condados donde se realicen estos contratos deben asignar personal, financiamiento y recursos necesarios para completar los objetivos requeridos, ya sea tareas operativas, administrativas, como de capacitación, todo relacionado con la cooperación con ICE.

¿Cómo se aplicarán las subvenciones en la ley anti inmigrantes de Texas?

Ahora bien, respecto a las subvenciones, estas solo aplicarán para aquellos condados que hayan cerrado acuerdos migratorios, cuyo cálculo económico depende del número de habitantes y debe ser utilizado para tareas como pago al personal involucrado, elaboración de informes, equipos para realizar el trabajo, asistencia a entrenamientos y gastos devenidos de la custodia a personas en manos de las agencias migratorias:

US$80.000: para condados con 99.999 pobladores o menos.

para condados con 99.999 pobladores o menos. US$100.000: para condados con 100,000 pobladores hasta los 499,999.

para condados con 100,000 pobladores hasta los 499,999. US$120,000: para condados con 500,000 pobladores hasta los 999.999.

para condados con 500,000 pobladores hasta los 999.999. US$140,000: para condados con, al menos, 1,000.000 pobladores

¿Cómo se aplicará la ley anti inmigrantes en Texas?

No menos importante es cómo se llevará a cabo el cumplimiento del Programa 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, en inglés), la misma que operará en tres modalidades, siempre en colaboración con ICE, recibiendo capacitación para familiarizarse con procedimientos migratorios como normas de detención, procedimientos y gestión documental, siendo este un paso obligatorio.