- Hoy:
- Partidos de hoy
- Real Madrid vs Man City
- Sporting Cristal vs Cusco FC
- Alianza Lima vs Zhetysu
- Tabla de Champions
- Cruz Azul vs Flamengo
- Universitario
Peligro para migrantes en Texas con ley aprobada por Greg Abott que facilita a ICE hacer redadas desde el primer día de 2026
Duro golpe para la población migrante en Texas por nueva ley aprobada por gobernador republicano, alineado con la política migratorio del presidente Trump.
Desde los primeros día del 2026 la situación de la población inmigrante en el estado de Texas será durísima y crítica ¿Por qué? Pues entrará en vigor una ley que facilita al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a hacer redadas con mayor éxito, pero ¿En qué consiste?
¿Qué es la ley anti inmigrantes aprobada en Texas?
Para comprender el contexto, debemos remontarnos hasta el 20 de junio de 2025, cuando Greg Abott, gobernador republicando de Texas firmó el Proyecto de Ley del Senado 8 el cual obliga a las oficinas de sheriff de los diversos condados del estados a cooperar en temas migratorios con ICE bajo el programa 287(g).
SI te preguntas cuando entra en vigor esta norma sumamente perjudicial para la población inmigrante en Texas, entonces debes saber que la misma comenzará a aplicarse desde el 1 de enero de 2026, con el fin claro de que la autoridad estatal y federal vayan de la mano, principalmente, con todo los relacionado con extranjeros retenidos en instalaciones del estado en mención. Pero también fuerza a las agencias estatales a identificar y procesar a inmigrantes que están bajo supervisión de ICE.
Pero, eso no es todo, pues con esta nueva norma indica que los fiscales tienen el poder de emprender acciones judiciales que exijan el cumplimiento de la misma. En ese sentido, los sherfifs, quieran o no, tendrán que firmar convenios de cooperación migratoria que llevan por nombre "acuerdos de aplicación de la ley de inmigración", con la función de marcar limites, condiciones, y alcances de la autoridad delegada para realizar tales funciones.
En ese sentido, los condados donde se realicen estos contratos deben asignar personal, financiamiento y recursos necesarios para completar los objetivos requeridos, ya sea tareas operativas, administrativas, como de capacitación, todo relacionado con la cooperación con ICE.
¿Cómo se aplicarán las subvenciones en la ley anti inmigrantes de Texas?
Ahora bien, respecto a las subvenciones, estas solo aplicarán para aquellos condados que hayan cerrado acuerdos migratorios, cuyo cálculo económico depende del número de habitantes y debe ser utilizado para tareas como pago al personal involucrado, elaboración de informes, equipos para realizar el trabajo, asistencia a entrenamientos y gastos devenidos de la custodia a personas en manos de las agencias migratorias:
- US$80.000: para condados con 99.999 pobladores o menos.
- US$100.000: para condados con 100,000 pobladores hasta los 499,999.
- US$120,000: para condados con 500,000 pobladores hasta los 999.999.
- US$140,000: para condados con, al menos, 1,000.000 pobladores
¿Cómo se aplicará la ley anti inmigrantes en Texas?
No menos importante es cómo se llevará a cabo el cumplimiento del Programa 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, en inglés), la misma que operará en tres modalidades, siempre en colaboración con ICE, recibiendo capacitación para familiarizarse con procedimientos migratorios como normas de detención, procedimientos y gestión documental, siendo este un paso obligatorio.
- Task Force: todos los agentes locales que se unan deben ser capacitados en procedimientos legales, operacionales y administrativos de ICE, para que luego ellos mismo estén en capacidad de interrogar, arrestar sin orden judicial y detener al inmigrante.
- Warrant Services Officer (WSO): le da la posibilidad a oficiales locales ejecutar órdenes administrativas de ICE, pero sin estar autorizados de llevar a cabo interrogatorios a inmigrantes en relación a su estatus migratorio.
- Jail Enforcement Model (JEM): le da poder a los oficiales locales a realizar órdenes administrativas de ICE dentro de las cárceles, pero sin capacidad de llevar a cabo operativos fuera del centro de reclusión.
- 1
ICE intensifica la BÚSQUEDA de una familia en Texas tras deportar a su hija que venía de visita
- 2
MALA NOTICIA para inmigrantes en EE. UU.: NUEVA LEY endurece sanciones y obliga a pagar $5,000 al ser detenidos
- 3
ALARMANTE situación para inmigrantes de país rechazado por Trump: ICE arresta a 12 personas en Minneapolis
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90