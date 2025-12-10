- Hoy:
¡DE PELÍCULA! Mujer se viste de héroe y salva la vida a empleado que se desplomó con RCP en Walmart de Colerain
La mujer confesó que había aprendido a hacer RCP hace 20 años. Sus conocimientos fueron clave para salvar la vida del empleado y ser reconocida por socorristas.
Un día cualquiera, LeAnn Sullivan, como por esos azares que tiene el destino decidió ir al Walmart más cercano en Colerain Township, Ohio, a comprar Dios sabe qué, pero el destino le tenía preparado algo distinto cuando tuvo que aplicar sus conocimientos en RCP para ayudar a un empleado de la tienda quien, de la nada, se desplomó y cuya intervención fue vital para evitar que esta persona muriera.
Salvado de milagro
Sullivan, quien vive en Fairfield, dijo en su momento a WLWT5: "Definitivamente, creo que algo ahí fuera nos hizo estar allí en ese momento y lugar", sucede que mientras mirando ropa de mujer, de pronto escuchó un fuerte alboroto que llamó su atención. "Vi a un montón de gente parada allí y vi a un tipo tirado en el suelo".
De inmediato, la mujer recordó los conocimientos en primeros auxilios que aprendió hace 20 años y decidió intervenir antes que una tragedia tuviera lugar: "Corrí hacia él para comprobar si respirada, y no respiraba, así comencé a hacerle RCP". La mujer también agregó que desde entonces se ha mantenido actualizada en estos conocimientos.
De hecho, LeeAnn no había puesto en práctica sus conocimientos hasta dicho momento: "Nunca pensé que algún día tendría que usarlo", por ello, recordando todo lo aprendido, era consciente que en situaciones tan críticas como aquella cada minuto era crucial mientras llegaba el cuerpo de socorristas: "Un empleado de Walmart trajo los DEA, se los puse y tuve que aplicarle un par de descargas. La tercera vez que le apliqué la descarga, ya habían llegado los paramédicos".
Reconocida por su acción valiente
Fueron los servicios de emergencia quienes se hicieron cargo de su cuidado, primero los subieron dentro de la ambulancia, para luego continuar aplicando RCP, a la vez que era trasladado al Hospital Mercy West, lugar donde recobró el conocimiento.
Ante esto, el subjefe del Departamento de Bomberos del Municipio de Colerain, Will Mueller, reconoció el notable trabajo hecho por LeAnn Sullivan, así como a los socorristas: "Estadísticamente hablando, alguien pierde un 10 por ciento de posibilidades de sobrevivir por cada minuto que pasa sin intervención. Que LeeAnn haya podido participar e iniciar la capacitación que recibió hace 20 años extraordinario".
Pero, no solo esto, en reconocimiento a su vital intervención, Mercy Health entregó premios Lifesaver a Sullivan como a cinco bomberos que ayudaron al empleado de Walmart de Colerain, así como "monedas de desafío" de cortesía en la red hospitalaria.
Pero, ¿Qué sucedió con el empleado de Walmart? Se recuperó sin ningún tipo de complicación secundaria, por lo que ya se ha reintegrado a su vida normal como a su trabajo en la tienda minorista.
