PÁNICO en Walmart de Jacksonville: ladrón apuñala a miembro del Ejército de Salvación mientras robaba una computadora

El viernes 5 de noviembre de 2025, un hombre con el rostro cubierto ingresó al Walmart de Jacksonville, Alabama, con una intención clara, robarse un monitor de computadora, pero en su huida tuvo un forcejeo con una persona a la cual no dudó en apuñalar para luego escapar de la escena del crimen en su auto.

Apuñalamiento en Walmart de Jacksonville

El Departamento de Policía de Jacksonville cuenta que dicho día recibieron una llamada al 911 al promediar las 4:00 p.m., fueron alertados del robo del apartado electrónico, pero también de un apuñalamiento, pero ¿Qué pasó?

El ladrón fue hacia la sección de electrónica donde, con el rostro oculto cogió un monitor para computadora. tras lo cual aceleró el paso con dirección a la salida del edificio, pero cerca a este se encontraba un miembro del Ejército de Salvación quien al percatarse que se trataba de un robo lo siguió hasta fuera de la tienda produciéndose un forcejeó donde el hampón no dudó en herirlo con un objetivo punzo cortante.

El delincuente escapó en su auto, mientras que la víctima fue socorrida por los servicios de emergencia, felizmente, por lesiones que no ponían en peligro su vida, luego de lo cual fue trasladado al hospital más cercano donde recibió atención médica y ese mismo día fue dado de alta en horas de la noche.

La policía aún no da con su paradero

Las imágenes y la policía confirmaron que el ladrón es afroamericano, el cual de momento no ha sido identificado por lo que en una publicación de Facebook, además de explicar lo sucedido, el Departamento de Policía de Jacksonville hace este pedido a la población:

El sujeto salió corriendo intentando robar un monitor de computadora.

"Si tiene información sobre la persona que aparece en las fotos que acompaña este comunicado, comuníquese con el Departamento de Policía de Jacksonville al 256-435-6448 o envíe la información de forma anónima a través de Crimestoppers de Alabama al 334-215-7867 o en línea en 215stop.com. Podría haber una recompensa en efectivo si su pista conduce a la información que ayude a identificar al sospechoso mostrado".