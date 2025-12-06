- Hoy:
ALERTA en Walmart de Columbia: tras amenaza y evacuación, autoridades dan luz verde y esta es la actual situación de la tienda
Luego que un Walmart en Two Notch Road, en Estados Unidos, haya sido evacuada de manera urgente, las autoridades revelaron la actual situación en dicha zona.
¡Atención! Recientemente, una tienda Walmart, ubicada en Two Notch Road, en Estados Unidos, ha reanudado sus operaciones con normalidad luego del fin de una investigación por parte de las autoridades, que se realizó tras una amenaza de bomba. La tienda había cerrado temporalmente mientras se realizaban las averiguaciones pertinentes para garantizar la seguridad de los clientes y empleados.
Walmart: tras amenaza y evacuación, autoridades dan luz verde y esta es la situación de tienda
'wach.com', otros portales web y el Departamento del Sheriff del Condado de Richland, en Estados Unidos, informaron sobre lo que está sucediendo en la zona, luego que los agentes atendieran de inmediato a una amenaza de bomba en el Walmart, el cual se dio tras una alerta a las 9 a. m. del viernes 5 de diciembre.
Como protocolo de la empresa y medida de seguridad, se evacuó de manera rápida a todo el personal y a los clientes mientras se desplegaban unidades de drones y un equipo especializado en explosivos para verificar la presencia de algún artefacto peligroso, esto luego de la sospechosa llamada.
Tras una exhaustiva revisión, las autoridades confirmaron, mediante su informe, que el edificio no presentaba ninguna amenaza, permitiendo así que el gerente de la tienda reanudara las operaciones con normalidad. Los trabajadores continuarán con sus puestos de trabajo y la atención será la cotidiana.
No obstante, se confirmó que el Departamento del Sheriff del Condado de Richland continuará investigando las circunstancias que llevaron a la recepción de este preocupante aviso.
¿Qué se debe hacer tras confirmarse una evacuación por amenaza de bomba en Walmart?
Es importante saber que, frente a un protocolo de evacuación ante una amenaza de bomba en un establecimiento como Walmart, se necesita una serie de acciones coordinadas para garantizar la seguridad de todos. En primer lugar, es fundamental mantener la calma y evacuar a las personas de manera ordenada, evitando generar pánico.
Se debe evitar el contacto con objetos sospechosos y notificar de inmediato a los servicios de emergencia. En caso de recibir una amenaza telefónica, es crucial recopilar la mayor cantidad de información posible sin interrumpir la llamada. Además, se debe instruir al personal a no utilizar radios ni teléfonos celulares cerca de áreas donde se sospeche la presencia de explosivos, para minimizar riesgos adicionales.
