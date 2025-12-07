- Hoy:
ATENCIÓN beneficiarios: estos son los pagos del Seguro Social que se entregan el 10 de diciembre
La SSA activa un nuevo depósito para jubilados, personas con discapacidad y sobrevivientes según fecha de nacimiento.
A medida que avanza el calendario de pagos del Seguro Social, miles de beneficiarios en Estados Unidos esperan uno de los depósitos más importantes del mes. La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que este miércoles 10 de diciembre se libera un nuevo grupo de transferencias, determinado por la fecha de nacimiento de cada asegurado.
Este cronograma aplica a quienes reciben jubilación, pagos por incapacidad (SSDI) o beneficios por sobrevivencia, siempre que no pertenezcan a los programas con calendario especial.
Los montos varían según jubilación, discapacidad o sobrevivencia.
¿Quiénes reciben el pago del Seguro Social el 10 de diciembre?
La SSA organiza los depósitos mensuales según el día de nacimiento del beneficiario. En esta jornada, el turno corresponde a quienes cumplen años entre el 1 y el 10 de cualquier mes.
El resto de los pagos de diciembre se distribuye así:
- Nacidos del 11 al 20: miércoles 17 de diciembre
- Nacidos del 21 al 31: miércoles 24 de diciembre
Beneficiarios que no siguen el calendario por cumpleaños
No todos los asegurados cobran según su fecha de nacimiento. Existen dos grupos con fechas fijas de pago:
- Personas que comenzaron a recibir Seguro Social antes de mayo de 1997
- Beneficiarios del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)
Estos grupos ya recibieron sus depósitos a inicios del mes.
Montos promedio que paga el Seguro Social en 2025
La SSA informó que los pagos mensuales promedio actuales son:
- Jubilados: US$2,009.50
- SSDI: US$1,584.46
- Sobrevivientes: US$1,575.61
- SSI: US$717.20
El monto final puede variar según los ingresos previos, los años de aportes y la edad en la que se solicitó el beneficio.
