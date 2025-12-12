La forma "segura" para conseguir una Green Card en EE. UU. en tiempo récord existe, pero tiene que pasarte esto

Si eres inmigrante en los Estados Unidos y no cuentas con estatus legal, aunque no lo creas, sufrir un delito podría ayudarte a conseguir una Green Card de residencia permanente, a modo de compensación por el trauma de ser presa de la delincuencia.

¿Cómo conseguir Green Card en EE. UU.?

WUWM recogió el testimonio especializado de Mariana Rodríguez, directora del Centro de Recursos para Latinas UMOS de Milwaukee, cuenta el caso de una mujer que era violentada por su esposo alcohólico. En este caso particular, la mujer no quería denunciar el caso pues, además temía que al hacerlo enfrentara la deportación.

Pero estos casos, Estados Unidos creo entre los años 90´s e inicios de la década de los 2000 una vas para proteger a los indocumentados que fuera víctimas de delitos, entre las cuales destaca la obtención de las residencia permanente, pero podría tomar un tiempo. Las visas para estos casos son: Visa U para víctimas de delitos graves y la VAWA o Ley de Violencia contra la mujer.

VISA U

La visas U también puede, en determinados casos, aplicar para quienes sufrieron violencia doméstica a manos de su novio, alguien que no es su cónyuge o su cónyuge, siempre y cuando sea indocumentado, con la finalidad de proteger a personas sin estatus legal cuando denuncian un delito y la confianza de acudir a la policía sin riesgo de deportación.

Sin embargo, su alcance es limitado, ya que se solo de entregan 10.00 cada año, presentando para ello un informe policial, así como una larga lista de documentos que demuestren el delito y sus consecuencias. Entre los delitos que comprende están, por ejemplo, la privación ilegal de la libertad, agresión sexual, chantaje y/o secuestro, pero también casis como violencia.

USCIS se encarga de evaluar y revisar cada uno de los casos presentados.

Para que la solicitud sea exitosa, la fiscalía o departamento de policía debe afirmar que la víctima ayudó en la investigación: "Debe presentar documentos de respaldo, cualquier declaración jurada que presente que indique cualquier daño físico o mental como resultado del delito por el que solicita la Visa U (...) Además, si tiene facturas médicas o algo similar, cualquier cosa qeu corrobore sus pruebas", dijo el abogado Michael Longworth

Además, agrega: "USCIS ha desarrollado una especie de práctica de lo que se llama una determinación de buena fe, donde lo revisarán y no lo aprobarán ni rechazarán, pero darán una pista de que es probable que se apruebe o que sea denegado, y luego puede cambiar su estrategia a partir de ahí".

Debes saber que, de ser los beneficiados de estas 10,000 visas U, tiene una vigencia de 4 años, que es un permiso temporal para vivir y trabajar en los Estados Unidos y su sola tenencia te da derecho a reclamar una Green Card de residencia permanente

Peticiones VAWA

Esta visa está dirigida íntegramente para los indocumentados que sufren abuso en el seno de su familia, ya sea del cónyuge, padre o hijo, pero la persona que ejerce la violencia debe ser ciudadano estadounidense o, en su defecto, residente permanente legal.

Al respecto, Mariana Rodríguez dice: "Parte de la razón por la que esto ocurrió es que las mujeres que estaban casada con ciudadanos estadounidenses usaban su estatus legar contra ellas (...) Una de las cosas que hacían los agresores era: 'No voy a solicitar Green Card ara ti'. Era una táctica muy coercitiva".

Durante el año fiscal 2024, se reportaron 70,000 peticiones para esta visa que no tiene límite de cantidad, de acuerdo a lo informado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, pero con muchos otros que no se denuncian: "Parte de los matices del miedo de las víctimas es perder las custodia de sus hijos, y sabemos que es cierto que las víctimas de violencia doméstica, las mujeres, tienden a perder la custodia de sus hijos con una frecuencia muy alta (...) Esa es una realidad. Su miedo es: 'necesito prepararme y preparar a mis hijos por si me detienen".

Para iniciar el proceso, se debe presentar una autopetición de visa VAWA en USCIS, la cual puede realizarse con conocimiento del abusador. Sin embargo, el proceso puede ser muy lento: "su tiempo de procesamiento en USCIS es de 43 meses, es decir, poco menos de 4 años", dijo el abogado de la Sociedad de Asistencia Legal del Milwaukee, además de acotar que este tiempo tiempo de espera para un sobreviviente de violencia deja a las víctimas en un limbo.

Ten en cuenta que en una petición VAWA la carga de la prueba de es menor que un caso penal, ya que solo debe demostrar que sufrió abuso por parte de un ciudadano estadounidense o residente legal . Si USCIS determina que cumple con todo, entonces la beneficiaria accederá a asistencia para la vivienda, cupones de alimentos.

Ahora bien, en lo que demora la revisión de USCIS, la víctima contará con permiso temporal ara vivir en Estaos Unidos, lo que les da tiempo para solicitar permiso de trabajo, así como aplicar a una Green Card.