"Compra con un policía" en Walmart de Herkimer: oficiales se enfocan en los sospechosos habituales de la temporada navideña

En plena efervescencia decembrina, el Walmart de Herkimer volvió a convertirse en un punto de encuentro para familias, niños y agentes de la ley durante el tradicional evento Shop with a Cop, impulsado por ICAN.

La actividad buscó algo muy distinto a resolver un caso policial: ayudar a los pequeños a "capturar" los regalos más deseados de la Navidad, mientras fortalecía la relación entre la comunidad y quienes la protegen. Según WKTV NEWSChannel 2, la iniciativa dejó una estela de emoción, agradecimiento y espíritu solidario.

ICAN organiza el evento "Compra con un policía" en el Walmart de Herkimer

De acuerdo con WKTV NEWSChannel 2, treinta estudiantes del Distrito Escolar de Little Falls recibieron más de $150 cada uno para recorrer los pasillos de la tienda en compañía de policías y bomberos.

Entre risas y carritos llenos, los participantes eligieron obsequios tanto para ellos como para sus seres queridos, en un ambiente de compañerismo que buscó aliviar la presión financiera que muchas familias enfrentan en estas fechas.

El director ejecutivo de ICAN, Steven Bulger, explicó que la esencia del evento va más allá de los regalos: "Ver que trabajamos juntos y que estamos aquí para apoyarnos mutuamente, y que las familias puedan vivir esta experiencia positiva mientras se reduce un poco el estrés de la temporada, es realmente una situación en la que todos ganan", comentó, según WKTV NEWSChannel 2.

La jornada fue posible gracias a la recaudación de fondos organizada por Cruise-Inn-By-Mike. Su fundador, Mike Bulger, destacó la magia que se genera entre niños y oficiales cada año: "Lo más especial es cuando los niños se acercan corriendo a elegir a un policía porque ya existe un vínculo entre ellos. Esa conexión es increíble", señaló, de acuerdo con WKTV NEWSChannel 2.

Historias que llenan el carrito y el corazón: la experiencia de los niños

Para algunos participantes, como Melanie Dagger, esta fue su primera vez en Shop with a Cop y asegura que no será la última. "Al principio estaba un poco nerviosa, pero cuando comencé a elegir regalos me tranquilicé y terminé divirtiéndome muchísimo. Definitivamente quiero volver", compartió, según WKTV NewsChannel 2. Melanie seleccionó obsequios pensados especialmente para su familia:

Un peluche para su hermano, que recientemente celebró cumpleaños.

Una camiseta temática de Dr. Pepper para su abuela, también de cumpleaños.

Un pijama de Dr. Pepper para su madrastra, como regalo navideño.

Y, por supuesto, no se olvidó de sí misma: "Me llevé una manta de Spider-Man y algunas otras cosas porque me encanta Spider-Man", contó con entusiasmo.

Además del recorrido por la tienda, las familias participantes recibieron una tarjeta de regalo adicional para compras de supermercado, un gesto destinado a extender el espíritu navideño un poco más allá de la velada.