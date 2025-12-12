ALERTA bancaria: Estas operaciones serán CANCELADAS en diciembre y enero, estos usuarios podrían verse afectados

El cierre temporal de servicios financieros volverá a sentirse en todo Estados Unidos durante la temporada de fin de año. Los bancos del país detendrán su atención presencial en fechas específicas para cumplir con el calendario federal, un cronograma que marca once feriados anuales en los que actividades públicas y privadas entran en pausa.

Instituciones como Bank of America, Wells Fargo, Capital One, Chase, Truist y Citibank aplicarán la misma política: suspender la actividad en sucursales durante los feriados de diciembre y enero. Por ello, los clientes deberán prever qué operaciones no podrán realizarse en esas jornadas.

Los cajeros y apps seguirán funcionando, pero algunos procesos demorarán.

¿Cuándo cierran los bancos en diciembre y enero?

Durante los feriados de fin de año, las sucursales bancarias no atenderán al público. Las fechas confirmadas son:

25 de diciembre (Navidad)

1 de enero (Año Nuevo)

En ambos días, no habrá trámites presenciales de ningún tipo. La atención se reanudará el día hábil siguiente.

Aun así, los clientes podrán usar cajeros automáticos para realizar operaciones esenciales retiros, consultas de saldo y transferencias y acceder a la banca móvil o en línea para pagos y gestiones básicas. En algunos casos, podría haber demoras en procesos que dependan de validaciones internas.

¿Qué feriados bancarios aplican para todo el 2026?

El próximo año también tendrá cierres oficiales en los que bancos, oficinas públicas y muchas empresas privadas detendrán su actividad. El cronograma completo es:

1 de enero – Año Nuevo

– Año Nuevo 19 de enero – Día de Martin Luther King Jr.

– Día de Martin Luther King Jr. 16 de febrero – Día de los Presidentes

– Día de los Presidentes 25 de mayo – Día de los Caídos

– Día de los Caídos 19 de junio – Juneteenth

– Juneteenth 4 de julio – Día de la Independencia

– Día de la Independencia 7 de septiembre – Día del Trabajo

– Día del Trabajo 2 de octubre – Columbus Day

– Columbus Day 11 de noviembre – Día de los Veteranos

– Día de los Veteranos 26 de noviembre – Acción de Gracias

– Acción de Gracias 25 de diciembre – Navidad

En todas estas fechas, además de los bancos, permanecen cerradas instituciones gubernamentales y numerosos comercios privados.

¿Qué operaciones sí pueden hacerse durante los feriados bancarios?

Uso de cajeros automáticos para retiros y consultas.

Pagos y transferencias mediante apps o web.

Depósitos móviles vía aplicación.

Revisión de estados de cuenta y movimientos.

Durante estas fechas, planificar es clave para evitar inconvenientes. Los especialistas recomiendan adelantar pagos automáticos, verificar límites de retiro y asegurar fondos suficientes en cuentas de uso frecuente. Asimismo, es aconsejable revisar cualquier trámite pendiente, ya que operaciones que dependan de personal bancario quedarán suspendidas hasta el día hábil siguiente.