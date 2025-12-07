ALERTA para migrantes en EE. UU.: USCIS abrirá centro especializado para investigar solicitudes

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció la creación de un centro especializado destinado a reforzar la revisión de solicitudes de beneficios migratorios. Según el director de USCIS, Joseph B. Edlow, esta medida surge "a raíz de varios incidentes recientes de violencia, incluido el ataque de un nacional extranjero a miembros de la Guardia Nacional" en Washington D.C.

Este nuevo centro, con sede en Atlanta, buscará profundizar las investigaciones de quienes soliciten visas u otros programas migratorios, como parte de un refuerzo de las políticas migratorias impulsadas por la Administración Trump. La iniciativa tiene como objetivo garantizar la seguridad nacional y pública, revisando tanto solicitudes nuevas como aquellas previamente aprobadas.

Cómo funcionará el centro especializado

Aunque aún no se ha anunciado la fecha exacta de inicio de operaciones, se espera que el centro utilice herramientas de investigación avanzadas, incluidas técnicas de inteligencia artificial, para realizar una revisión más exhaustiva de cada solicitud.

El centro tendrá acceso a bases de datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), junto con registros de otras agencias de inteligencia y fuerzas del orden. Además, se priorizarán las solicitudes provenientes de países que la administración Trump ha considerado como "prioritarios".

Medidas migratorias recientes que afectan a migrantes

El atentado de Rahmanullah Lakanwall contra miembros de la Guardia Nacional motivó a la administración a implementar cambios que impactan directamente a la comunidad inmigrante:

Suspensión temporal de decisiones de asilo .

. Reducción de los permisos de trabajo para solicitantes de asilo y refugiados, de 5 años a 18 meses .

. Cancelación inmediata de visados para ciudadanos de Afganistán.

para ciudadanos de Afganistán. Interrupción de beneficios migratorios para personas de 19 países considerados del tercer mundo.

Estas medidas forman parte de un esfuerzo más amplio para reforzar el control migratorio y garantizar que los beneficios se otorguen de manera más selectiva y segura.