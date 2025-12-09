EE. UU.: Estas nuevas LEYES 2026 de Newsom traerán impactantes cambios en empleo para inmigrantes.

Aviso importante: desde el 2026, el mercado laboral en California, EE. UU., enfrentará notables cambios. Y es que, el gobernador Gavin Newsom tomó la decisión de promulgar un conjunto de leyes que alteran las dinámicas entre empleadores y trabajadores.

Estas nuevas normativas incluyen aspectos como la movilidad laboral, la equidad salarial y la implementación de protocolos obligatorios en casos de despidos masivos, marcando un hito en la regulación laboral de este estado. ¿Cuáles son las legislaciones a tomar en cuenta para el próximo año?

EE. UU.: Estas nuevas LEYES 2026 de Newsom traerán cambios en empleo para inmigrantes

Según 'El Tiempo' y otros portales informaron que, estas recientes normativas en California, tienen como finalidad modernizar las responsabilidades de las empresas y enriquecer la información disponible para los trabajadores. Conoce AQUÍ cuáles son los cambios más significativos que entrarán en vigencia, apenas empiece el nuevo año.

La ley AB 692:

Empezará a aplicarse desde el 1 de enero de 2026 y prohíbe los contratos que obligan a los empleados a pagar por renunciar, además, pone fin a las cláusulas de "pagar o quedarse", que obligaban a los trabajadores a reembolsar costos al finalizar su relación laboral.

La normativa considera tales acuerdos como un impedimento para el ejercicio de actividades lícitas, prohibiendo a empleadores y agencias de cobranza exigir estos pagos.

Entre los conceptos que solían utilizarse para retener al personal se encuentran tarifas de inmigración, costos de reemplazo y reembolsos por capacitación.

En caso de incumplimiento, los afectados podrán presentar demandas civiles por daños reales o un mínimo de 5.000 dólares, aunque existen excepciones para bonos de firma y ciertos programas gubernamentales.

La ley SB 642:

También entrará en vigor el 1 de enero de 2026 y establece nuevos estándares para la igualdad salarial.

Esta ley amplía los criterios de equidad al incluir el término "otro sexo" como referencia para identificar disparidades, superando la clasificación binaria tradicional.

Además, las empresas con 15 o más empleados deberán incluir estimaciones salariales en sus ofertas de empleo, reflejando lo que consideran razonable pagar.

En cuanto a los reclamos legales, se amplía el plazo para iniciar acciones por violaciones a la igualdad salarial a tres años, permitiendo reclamar hasta seis años si la discriminación fue continua.

Otras leyes a tomar en cuenta para los extranjeros y locales