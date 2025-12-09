EE. UU.: Estas nuevas LEYES 2026 de Newsom traerán impactantes cambios en empleo para inmigrantes.

- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona vs Frankfurt
- Inter vs Liverpool
- Alianza Lima vs Osasco
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Ricardo Gareca
MUCHA ATENCIÓN inmigrantes con Gavin Newsom: estas nuevas LEYES 2026 traerán impactantes cambios en empleo para extranjeros
Las últimas leyes impulsadas por el gobernador Gavin Newsom en California revolucionarán el panorama laboral para ilegales y residentes. ¿Cuáles son?
Aviso importante: desde el 2026, el mercado laboral en California, EE. UU., enfrentará notables cambios. Y es que, el gobernador Gavin Newsom tomó la decisión de promulgar un conjunto de leyes que alteran las dinámicas entre empleadores y trabajadores.
Estas nuevas normativas incluyen aspectos como la movilidad laboral, la equidad salarial y la implementación de protocolos obligatorios en casos de despidos masivos, marcando un hito en la regulación laboral de este estado. ¿Cuáles son las legislaciones a tomar en cuenta para el próximo año?
PUEDES VER: MALA NOTICIA para inmigrantes en EE. UU.: NUEVA LEY endurece sanciones y obliga a pagar $5,000 al ser detenidos
EE. UU.: Estas nuevas LEYES 2026 de Newsom traerán cambios en empleo para inmigrantes
Según 'El Tiempo' y otros portales informaron que, estas recientes normativas en California, tienen como finalidad modernizar las responsabilidades de las empresas y enriquecer la información disponible para los trabajadores. Conoce AQUÍ cuáles son los cambios más significativos que entrarán en vigencia, apenas empiece el nuevo año.
- La ley AB 692:
- Empezará a aplicarse desde el 1 de enero de 2026 y prohíbe los contratos que obligan a los empleados a pagar por renunciar, además, pone fin a las cláusulas de "pagar o quedarse", que obligaban a los trabajadores a reembolsar costos al finalizar su relación laboral.
- La normativa considera tales acuerdos como un impedimento para el ejercicio de actividades lícitas, prohibiendo a empleadores y agencias de cobranza exigir estos pagos.
- Entre los conceptos que solían utilizarse para retener al personal se encuentran tarifas de inmigración, costos de reemplazo y reembolsos por capacitación.
- En caso de incumplimiento, los afectados podrán presentar demandas civiles por daños reales o un mínimo de 5.000 dólares, aunque existen excepciones para bonos de firma y ciertos programas gubernamentales.
EE. UU.: Estas nuevas leyes 2026 de Newsom traerán cambios en empleo para inmigrantes.
- La ley SB 642:
- También entrará en vigor el 1 de enero de 2026 y establece nuevos estándares para la igualdad salarial.
- Esta ley amplía los criterios de equidad al incluir el término "otro sexo" como referencia para identificar disparidades, superando la clasificación binaria tradicional.
- Además, las empresas con 15 o más empleados deberán incluir estimaciones salariales en sus ofertas de empleo, reflejando lo que consideran razonable pagar.
- En cuanto a los reclamos legales, se amplía el plazo para iniciar acciones por violaciones a la igualdad salarial a tres años, permitiendo reclamar hasta seis años si la discriminación fue continua.
Otras leyes a tomar en cuenta para los extranjeros y locales
- La SB 294 establece un nuevo sistema de notificación anual que las empresas deben implementar. Desde el 1 de febrero de 2026, deberán enviar una primera comunicación sobre derechos a sus empleados, usando plantillas que serán proporcionadas por el Comisionado Laboral en enero.
- La SB 617 modifica las disposiciones del Acta Cal-WARN, manteniendo el requisito de notificación con 60 días de antelación ante cierres, reubicaciones o despidos masivos, pero exigiendo un contenido más detallado a partir de 2026. Los empleadores deberán indicar si coordinarán servicios de respuesta rápida con la junta local de desarrollo de la fuerza laboral y proporcionar información sobre recursos locales de reempleo, así como detalles del programa de asistencia alimentaria CalFresh, incluyendo enlaces digitales y líneas de ayuda.
- La SB 513 permite a los trabajadores solicitar documentos relacionados con su educación o capacitación en la empresa, obligando a los empleadores a entregar esta información en un plazo máximo de 30 días.
- La SB 464 exige a los grandes empleadores separar la información demográfica de los registros de personal en sus informes salariales, estableciendo que, a partir de 2027, el incumplimiento de estas normas podría resultar en multas que comienzan en 100 dólares por trabajador en caso de la primera infracción.
- 1
MALA NOTICIA para inmigrantes en EE. UU.: NUEVA LEY endurece sanciones y obliga a pagar $5,000 al ser detenidos
- 2
Cheque de reembolso hasta US$8,046: a quiénes beneficia, requisitos y cómo cobrarlo en Estados Unidos
- 3
ALARMANTE situación para inmigrantes de país rechazado por Trump: ICE arresta a 12 personas en Minneapolis
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90