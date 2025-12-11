- Hoy:
PELIGRO para inmigrantes: Estados Unidos realiza compra inesperada para favorecer la DEPORTACIÓN de extranjeros
Estados Unidos empezó a comprar aviones Boeing para ejecutar la campaña de deportaciones del gobierno de Trump, según un alto funcionario de Seguridad Nacional.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de este año, el presidente Donald Trump intensificó sus esfuerzos para combatir la inmigración ilegal, consolidando esta política como uno de los pilares de su segundo mandato. Esta estrategia genera preocupación entre organizaciones de derechos humanos y expertos en migración, quienes advierten sobre un aumento en las deportaciones y en las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Estados Unidos adquiere aviones Boeing para acelerar deportaciones de inmigrantes
De acuerdo con AFP News, la administración Trump cerró un acuerdo para la compra de seis aviones Boeing 737 a través de la compañía Daedalus Aviation, fundada en 2024, por un valor aproximado de 140 millones de dólares.
Tricia McLaughlin, subsecretaria de Seguridad Nacional, afirmó en la red social X que estos aparatos permitirán a ICE "operar con mayor eficacia mediante rutas de vuelo más eficientes" y que la inversión "ahorrará a los contribuyentes estadounidenses 279 millones de dólares".
El acuerdo, según reporta el diario The Washington Post, no se realizó directamente con Boeing, que declinó ofrecer comentarios a AFP News sobre la transacción. La compra forma parte de un esfuerzo más amplio de la administración para modernizar la flota utilizada en vuelos de deportación, que superó los 1.700 desde enero, según el grupo Human Rights First.
Controversias por el aumento de deportaciones y redadas en Estados Unidos
La estrategia de deportación implementada por la Casa Blanca generó polémica. AFP News señala que las redadas suelen ser ejecutadas por agentes enmascarados, un método que provocó denuncias y litigios en varias jurisdicciones del país.
La administración sostiene que más de dos millones de inmigrantes indocumentados salieron de Estados Unidos desde enero, de los cuales aproximadamente 1,6 millones lo hicieron de manera voluntaria, mientras que el resto fue deportado.
Organizaciones de derechos humanos advirtieron que estas políticas podrían incrementar el riesgo para comunidades vulnerables y que la adquisición de aviones específicamente para deportaciones refuerza un enfoque cada vez más agresivo contra los inmigrantes.
