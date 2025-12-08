¡PREOCUPANTE! Inmigrantes en desamparo tras cancelación del SNAP en Michigan a manos del gobierno de Trump

La administración de Donald Trump está llevando a cabo una serie de iniciativas que están afectando a millones, entre ellos a la comunidad inmigrante de Michigan tras el congelamiento del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), medida que aplicará hasta que la autoridades de este estado proporcionen nombres y estado migratorio de los beneficiarios.

Una medida que afecta a miles de personas

Ante esto, wemu.org recogió las declaraciones de la directora de desarrollo de Servicios Comunitarios SOS en Ypsilanti, Barbara Cecil, afirmó que la suspensión del programa está causando extrema preocupación entre la comunidad, entre ellos no pocos de sus clientes inmigrantes han solicitado servicios de comida y recursos a esta institución.

Sin embargo, piden que estas se den por medio de visitas domiciliarias por temor a que sean arrestados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a la vez de argumentar que Michigan no debería verse en la disyuntiva entre mantener el SNAP vigente y ayudar a los inmigrantes.

"Eso pone a los legisladores estatales en una situación difícil, ya que quieren proteger a todos los habitantes de Michigan y quieren alimentar a todos los habitantes de Michigan", dijo.

En ese sentido, Cecil afirma que SOS está dispuesta a apoyar en todo momento a la comunidad inmigrante en Michigan, pero también al resto de personas afectadas por la cancelación de SNAP en el estado por decisión del gobierno federal, además de añadir que la organización no pide identificación para realizar visitas ni para adquirir alimentos.

Nuevas normas para ser beneficiario de SNAP

Todo esto comenzó el pasado 4 de julio de 2025, cuando el presidente Donald Trump firmó el proyecto "One Big Beautiful Bill", el cual establece cambios importantes en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementario (SNAP), entre ellos nuevos requisitos para ser beneficiario.

Ahora, los beneficiarios de SNAP deben trabajar, capacitarse o hacer voluntariado de, al menos 20 horas semanales, debiendo sumar un promedio de 80 hora mensuales, con el límite de edad para estos requisitos laborales se eleva de 18 a 64 años.

Los perjudicados con las nuevas reglas de SNAP

Por ello, Trump aseguró que los estados que no proporcionen la información solicitada, entre estas nombres y estatus migratorio, entonces su administración comenzará a retener los beneficios desde la presente semana.

Las nuevas normas imponen directrices más estrictas para las extensiones estatales y eliminan las exenciones para veteranos, personas sin hogar, personas que estuvieron en hogares de acogida y padres con hijos mayores a los 15 años. De acuerdo Brooke Rollins, secretaria de Agricultura, estas medidas tiene intención de bloquear el uso indebido del programa.

Por su parte, Wilx 10 recoge lo expuesto por la Oficina de Presupuesto del Congreso, según la cual, estos nuevos requisitos reducirán el número promedio mensual de beneficiarios del SNAP en, aproximadamente, 2,4 millones durante los siguientes 10 años.