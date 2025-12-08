TENSIÓN en Walmart de Urbana: mujer es acusada de ROBO GRAVE por intentar sustraer artículos que suman un alto valor

Una mujer de Bellefontaine fue acusada de robo después de que la policía informara que intentó salir del Walmart en Urbana con más de 120 dólares en mercancía sin pagar el sábado 6 de diciembre. La División de Policía de Urbana señaló que la intervención se produjo gracias a la alerta de un empleado de la tienda.

Según la División de Policía Urbana, los oficiales respondieron alrededor de las 5:00 p.m. al Walmart ubicado en la Ruta 36 Este de EE. UU., tras recibir una llamada sobre un presunto robo. "Un empleado de la tienda detuvo a una sospechosa que había intentado llevarse algunos artículos sin escanear", señalaron las autoridades.

La mujer, identificada como Charlene L. King, de 31 años, fue vista usando la caja de autoservicio para registrar algunos productos, mientras ocultaba otros entre sus compras. La policía detalló que el valor total de los artículos no pagados ascendía a $126.58.

Declaraciones y cargos de la acusada

En la oficina de la tienda, los oficiales hablaron directamente con King. "La sospechosa admitió haber tomado los artículos sin pagar y explicó que estaba desempleada y atravesaba dificultades económicas", reportó la División de Policía Urbana. Tras leerle sus derechos Miranda, King cooperó con las autoridades, y Walmart recuperó toda la mercancía.

King fue citada y enfrenta un cargo por robo sin consentimiento, clasificado como delito menor de primer grado según la ley de Ohio. Debido a un inconveniente técnico con el lector de huellas dactilares, no se pudieron tomar sus huellas en el momento del incidente. Posteriormente, fue liberada y deberá presentarse ante el tribunal.