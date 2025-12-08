- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Néstor Gorosito
- Sporting Cristal
- Ricardo Gareca
- Gimnasia vs Estudiantes
- Tabla Liga de Vóley
MACABRO hallazgo en Walmart de Palm Springs: encuentran cadáver de hombre en estacionamiento "sin signos de violencia"
Al estacionamiento de Walmart llegaron personal de la policía local como el cuerpo del cuerpo de bomberos. Aún se está investigando las razones de la muerte del sujeto.
Un macabro hallazgo tuvo lugar en un Walmart de Palm Springs, Florida (Estados Unidos), cuando se encontró el cadáver sin vida de un hombre, tras lo cual las autoridades llegaron al lugar y en la actualidad están haciendo las investigaciones pertinentes para determinar las causas reales del deceso de la sujeto.
PUEDES VER: PÁNICO en Walmart de Jacksonville: ladrón apuñala a miembro del Ejército de Salvación mientras robaba una computadora
Un hombre "inconsciente"
Todo sucedió el pasado sábado 6 de diciembre de 2025, el Departamento de Policía de Palm Springs (PSPD) recibió una llamada al promediar las 4:00 p.m. de la tarde, alertando sobre una potencial emergencia relacionada con un hombre dentro de su auto y que no respondía.
Cuando llegaron los agentes del orden intentaron entablar comunicación con el sujeto, pero este no respondió a ninguno de los llamados. Tras forzar la puerta del vehículo corroboraron que el mismo estaba muerto. Pero, no solo eso, pues también dieron a conocer que contaba con 48 años al momento de su muerte, pero, por razones de privacidad, no revelaron su identidad.
El hombre fue encontrado "inconsciente" dentro de su auto Toyota Corolla en el estacionamiento de Walmart de Palm Springs, Florida.
El personal de los bomberos de Palm Springs también llegaron al Walmart ubicado en la 2765 10th Ave N y revisaron al sujeto dentro del Toyota Corolla de color plateado, por lo tras ambas confirmación se declaró la muerte de forma oficial.
No se conoce la causa de la muerte
Una de las cosas que ha llamado la atención a los investigadores como a la prensa local es que el occiso no presenta indicios ni signos de violencia que condujeran o provocaran la muerte del hombre de 48 años, por lo que los agentes mantiene la investigación activa para conocer las causas reales que produjeron el deceso.
En este escenario, el Departamento de Policía de Palm Springs ha activado el número 561-584-8300 para comunicarse con el detective Christopher Shackleford o vía correo electrónico para aquellos que tengan información sobre este extraño suceso.
- 1
ALERTA en Illinois: este es el anuncio que impactará en las licencias de conducir en diciembre y en las oficinas de DMV
- 2
ALARMANTES noticias sobre Walmart en Central Square: una persona llamó afirmando estar dentro con armas, ¿qué sucede ahora?
- 3
ATENCIÓN beneficiarios: estos son los pagos del Seguro Social que se entregan el 10 de diciembre
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90