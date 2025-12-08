MACABRO hallazgo en Walmart de Palm Springs: encuentran cadáver de hombre en estacionamiento "sin signos de violencia"

Un macabro hallazgo tuvo lugar en un Walmart de Palm Springs, Florida (Estados Unidos), cuando se encontró el cadáver sin vida de un hombre, tras lo cual las autoridades llegaron al lugar y en la actualidad están haciendo las investigaciones pertinentes para determinar las causas reales del deceso de la sujeto.

Un hombre "inconsciente"

Todo sucedió el pasado sábado 6 de diciembre de 2025, el Departamento de Policía de Palm Springs (PSPD) recibió una llamada al promediar las 4:00 p.m. de la tarde, alertando sobre una potencial emergencia relacionada con un hombre dentro de su auto y que no respondía.

Cuando llegaron los agentes del orden intentaron entablar comunicación con el sujeto, pero este no respondió a ninguno de los llamados. Tras forzar la puerta del vehículo corroboraron que el mismo estaba muerto. Pero, no solo eso, pues también dieron a conocer que contaba con 48 años al momento de su muerte, pero, por razones de privacidad, no revelaron su identidad.

El hombre fue encontrado "inconsciente" dentro de su auto Toyota Corolla en el estacionamiento de Walmart de Palm Springs, Florida.

El personal de los bomberos de Palm Springs también llegaron al Walmart ubicado en la 2765 10th Ave N y revisaron al sujeto dentro del Toyota Corolla de color plateado, por lo tras ambas confirmación se declaró la muerte de forma oficial.

No se conoce la causa de la muerte

Una de las cosas que ha llamado la atención a los investigadores como a la prensa local es que el occiso no presenta indicios ni signos de violencia que condujeran o provocaran la muerte del hombre de 48 años, por lo que los agentes mantiene la investigación activa para conocer las causas reales que produjeron el deceso.

En este escenario, el Departamento de Policía de Palm Springs ha activado el número 561-584-8300 para comunicarse con el detective Christopher Shackleford o vía correo electrónico para aquellos que tengan información sobre este extraño suceso.