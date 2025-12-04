DRAMA TOTAL en Costco: le roban la computadora y promete NO DENUNCIAR al ladrón si solo le devuelve su tesis

Un joven estudiante de Cuernavaca denunció públicamente el robo de su computadora portátil en el estacionamiento de Costco México. Este incidente no solo le afectó económicamente, sino que también le hizo perder la única copia de su tesis, un documento que debe entregar en menos de una semana. La situación ha generado indignación en redes sociales, donde su video solicitando ayuda se volvió viral y ha abierto un debate sobre la seguridad en los espacios comerciales.

Le roban la computadora en Costco y promete no denunciar al ladrón si le devuelve su tesis

El afectado explicó que su tesis estaba guardada únicamente en la computadora robada y que no contaba con ningún respaldo. Ante la desesperación, publicó un mensaje dirigido al responsable del hurto, ofreciendo comprar nuevamente el equipo si le devolvían los archivos, y asegurando que no interpondría ninguna denuncia a cambio de recuperar su proyecto académico.

"Mi preocupación principal no es el valor de la computadora, sino el trabajo de meses que desapareció en segundos", expresó el joven en el video que circula en redes. Usuarios de diversas plataformas muestran solidaridad, compartiendo su mensaje con la esperanza de que llegue a la persona que tiene el dispositivo.

Controversia por la respuesta de Costco Cuernavaca ante el robo en México

El estudiante también denunció la falta de apoyo por parte del personal de Costco. Al acercarse para solicitar ayuda, los encargados minimizaron el incidente, asegurando que el estacionamiento "es muy seguro" y que "ese tipo de situaciones no ocurre ahí". Aunque algunos testigos señalaron posibles sospechosos, el equipo de Protección de Riesgos de la tienda afirmó que el robo probablemente no ocurrió dentro de sus instalaciones.

Hasta el momento, Costco Cuernavaca no emitió ninguna declaración oficial sobre el caso, lo que genera críticas de usuarios que consideran preocupante la falta de medidas de seguridad en los espacios comerciales.