0

ALERTA en Walmart de East Wade Hampton Boulevard: reportan hallazgo de hombre que fue visto por última vez en estacionamiento

La policía de Greer confirmó que un hombre que había sido reportado como desaparecido, fue visto por última vez en un establecimiento de Walmart en EE. UU.

Melanni Miranda
Walmart: reportan hallazgo de hombre que fue visto por última vez en estacionamiento.
Walmart: reportan hallazgo de hombre que fue visto por última vez en estacionamiento. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
COMPARTIR

¿Se evitó una tragedia? Recientemente, el Departamento de Policía de Greer, en Carolina del Sur, Estados Unidos, confirmó la localización de un hombre que había sido reportado como persona desaparecida y considerado en una situación de riesgo. Este anunció sorprendió a la comunidad y a los familiares del sujeto. ¿Qué pasó? ¿Qué se reveló tras su búsqueda y hallazgo?

Una persona realizó una amenaza de bomba en el Walmart de Kemah por teléfono.

PUEDES VER: ALERTA en Walmart de Kemah: se reporta evacuación por peligrosa AMENAZA

Walmart: reportan hallazgo de hombre que fue visto por última vez en estacionamiento

'foxcarolina.com' y otros portales decidieron compartir datos inéditos y actualizaciones sobre este caso. Según lo que expresó el Departamento de Policía de Greer, en EE. UU., se logró con éxtio la localización de un hombre que estaba desaparecido y que era buscado por su familia y los agentes de la zona.

Steven Follansbee, quien fue visto por última vez el miércoles 3 de noviembre a las 4:10 p. m. en el estacionamiento de Walmart de East Wade Hampton Boulevard, ha sido encontrado. Por su parte, las autoridades locales habían estado buscando activamente al individuo antes de anunciar su recuperación, la cual e dio en esta última semana.

Vale precisar que, hasta el momento, no se ha compartido más información sobre el tema ni tampoco sobre lo que sucedió realmente con Steven Follansbee y su desaparición.

¿Cuál es la política de Walmart con respecto a los robos en la tienda?

Es importante saber que Walmart persigue de manera directa a los infractores, es así que la empresa usa la combinación de sistemas de vigilancia, personal de seguridad encubierto y etiquetas electrónicas de vigilancia (EAS) en los productos para su hallazgo.

En tanto, una vez que se atrapa a la persona que comete el hurto, podría enfrentar cargos penales, sanciones civiles y pagos de restitución en el país americano.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

Lo más visto

  1. ALERTA en Walmart de Kemah: se reporta evacuación por peligrosa AMENAZA

  2. ALERTA con SNAP en EE. UU.: beneficios se reanudaron, pero este grupo tendrá importante obstáculo en la asistencia alimentaria

  3. ALERTA con tus hijos en Walmart de West Valley City: reportan ARRESTO de hombre por presunta lascivia contra un niño

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano