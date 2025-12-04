¿Se evitó una tragedia? Recientemente, el Departamento de Policía de Greer, en Carolina del Sur, Estados Unidos, confirmó la localización de un hombre que había sido reportado como persona desaparecida y considerado en una situación de riesgo. Este anunció sorprendió a la comunidad y a los familiares del sujeto. ¿Qué pasó? ¿Qué se reveló tras su búsqueda y hallazgo?

Walmart: reportan hallazgo de hombre que fue visto por última vez en estacionamiento

'foxcarolina.com' y otros portales decidieron compartir datos inéditos y actualizaciones sobre este caso. Según lo que expresó el Departamento de Policía de Greer, en EE. UU., se logró con éxtio la localización de un hombre que estaba desaparecido y que era buscado por su familia y los agentes de la zona.

Steven Follansbee, quien fue visto por última vez el miércoles 3 de noviembre a las 4:10 p. m. en el estacionamiento de Walmart de East Wade Hampton Boulevard, ha sido encontrado. Por su parte, las autoridades locales habían estado buscando activamente al individuo antes de anunciar su recuperación, la cual e dio en esta última semana.

Vale precisar que, hasta el momento, no se ha compartido más información sobre el tema ni tampoco sobre lo que sucedió realmente con Steven Follansbee y su desaparición.

