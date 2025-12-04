ALERTA en Walmart de East Wade Hampton Boulevard: reportan hallazgo de hombre que fue visto por última vez en estacionamiento
La policía de Greer confirmó que un hombre que había sido reportado como desaparecido, fue visto por última vez en un establecimiento de Walmart en EE. UU.
¿Se evitó una tragedia? Recientemente, el Departamento de Policía de Greer, en Carolina del Sur, Estados Unidos, confirmó la localización de un hombre que había sido reportado como persona desaparecida y considerado en una situación de riesgo. Este anunció sorprendió a la comunidad y a los familiares del sujeto. ¿Qué pasó? ¿Qué se reveló tras su búsqueda y hallazgo?
Walmart: reportan hallazgo de hombre que fue visto por última vez en estacionamiento
'foxcarolina.com' y otros portales decidieron compartir datos inéditos y actualizaciones sobre este caso. Según lo que expresó el Departamento de Policía de Greer, en EE. UU., se logró con éxtio la localización de un hombre que estaba desaparecido y que era buscado por su familia y los agentes de la zona.
Steven Follansbee, quien fue visto por última vez el miércoles 3 de noviembre a las 4:10 p. m. en el estacionamiento de Walmart de East Wade Hampton Boulevard, ha sido encontrado. Por su parte, las autoridades locales habían estado buscando activamente al individuo antes de anunciar su recuperación, la cual e dio en esta última semana.
Vale precisar que, hasta el momento, no se ha compartido más información sobre el tema ni tampoco sobre lo que sucedió realmente con Steven Follansbee y su desaparición.
¿Cuál es la política de Walmart con respecto a los robos en la tienda?
Es importante saber que Walmart persigue de manera directa a los infractores, es así que la empresa usa la combinación de sistemas de vigilancia, personal de seguridad encubierto y etiquetas electrónicas de vigilancia (EAS) en los productos para su hallazgo.
En tanto, una vez que se atrapa a la persona que comete el hurto, podría enfrentar cargos penales, sanciones civiles y pagos de restitución en el país americano.
